مردم نسبت به امر به معروف احساس وظیفه کنند/ باید عامل به امر به معروف و نهی از منکر باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید داوود احمدپناه صبح سه شنبه در گردهمایی جوانان تاثیرگذار در عرصه دین که در مسجد ولی عصر (عج) شهمیرزاد برگزار شد، اظهار داشت: یکی از بزرگ‏ترین و با اهمیت‏ترین دستورات اجتماعی دین مبین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است که آثار بسیار سودمندی دارد.

وی افزود: اگر همه مردم جامعه به این وظیفه شرعی عمل کنند، اکثر مواردی که نیاز به امر به معروف یا نهی از منکر دارد، با همان تذکر زبانی برطرف می‌شود، ولی مشکل این‏جاست که مردم نسبت به این فریضه دینی احساس وظیفه نمی‌کنند.

باید عامل به امر به معروف و نهی از منکر باشیم

امام جمعه شهمیرزاد با تاکید بر اینکه باید عامل به امر به معروف و نهی از منکر باشیم بیان کرد: همان‏طور که مقام معظم رهبری فرمودند "در رابطه با شبیخون فرهنگی باید گوشزد کرد که دشمن نتوانست در زمان جنگ عقیده ملت ما را برگرداند ولی اکنون با جنگ نرم می‌خواهد عقیده مردم به‌ویژه جوانان را عوض کند".

احمدپناه عنوان کرد: خداوند نعمت‌هایی را به ما عنایت کرده که همین سبب شده تا جلوی بعضی از جرم‌ها و گناهان گرفته شود، محرم و صفر دو نعمت برای مسلمین است و باید پیام عاشورا را در هر جا حفظ کرده و زینب‌وار و سجادوار پیام عاشورا را به نسل بعدی منتقل سازیم.

وی همچنین به وجوب خلوص نیت و قاطعیت در کارها اشاره کرد و یادآور شد: از نظر اسلام همه کارهای انسان باید همراه با خلوص نیت، قاطعیت و کسب رضایت خداوند باشد.

امام جمعه شهمیرزاد ادامه داد: انسان در هر کار حتی عبادت خداوند اگر هدفش تنها کسب مال و مقام و جایگاه دنیوی باشد، آن کار بی‌ارزش و پوچ است.

احمدپناه یادآور شد: رهبران الهی از آنجایی که از سوی خداوند برانگیخته می‌شوند و رسالت خداوندی بر دوش دارند، در کار خود هدفی جز کسب رضا و قرب الهی ندارند.

هدف دشمنان ایجاد مانع در مسیر پیشرفت کشور است

یک کارشناس مذهبی نیز در این نشست گفت: دشمنان قصد دارند مانع پیشرفت کشور و جوانان ما شوند، اما همانند همیشه به بن‌بست خواهند رسید.

فاطمه کاظمی بیان کرد: آمریکا روحیه‏ای استکباری دارد و به همین دلیل است که همه جهان شعار «مرگ بر آمریکا» را فریاد می ‏زنند.

وی افزود: دشمنان برای ایجاد مانع راه تحریم را پیش گرفته‏اند اما جوانان ما با تلاش و همت شبانه‏روزی خود توانستند کشور را در تمام زمینه‏های تحریم خودکفا کنند.

دشمن قصد دارد سبک زندگی و تفکر اسلامی را از بین ببرد

این کارشناس مذهبی بیان کرد: دشمن خیال می‏کرد با تحریم به زانو در می‏ آییم و به او التماس می‏ کنیم، اما خود مشاهده کرد که چگونه جوانان ما تلاش کردند و حتی ذره‏ای به غرب نیازمند نشدیم.

کاظمی اظهار کرد: ملت ایران که مقابل تحریم ایستادگی کردند، باید برابر تهاجم فرهنگی نیز مقتدر و قدرتمند و مانند همیشه پشتیبان ولایت فقیه باشند.

وی گفت: دشمن قصد دارد سبک زندگی و تفکر اسلامی را از بین ببرد، اما برای جلوگیری از آن باید اطلاعات خود را افزایش دهیم و سبک زندگی ائمه اطهار (ع) و روش و آداب آنان را در زندگی خود اسوه قرار دهیم.

این کارشناس مذهبی در خاتمه تصریح کرد: ملت ما بیدار هستند و هیچ‏گاه فریب حرف‏های دروغ دشمن را نخورده و ظاهر آنان را باور نخواهند کرد.