به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی از کتاب «تاریخ زیباشناسی» به قلم ووادیسواف تاتارکیویچ با حضور «سید جواد فندرسکی» مترجم این اثر و دکتر «محمد ضمیران» استاد فلسفه هنر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

جلد نخست کتاب «تاریخ زیباشناسی» به قلم «ووادیسوف تاتارکیویچ» با ترجمه «سید جواد فندرسکی» منتشر شد که به مباحثی مانند زیباشناسی دوران باستان، زیباشناسی دوره کلاسیک و زیباشناسی یونانی‌گرا می پردازد.

ووادیسوف تاتارکیویچ در 1886 در ورشوی لهستان متولد شد. او فیلسوف، محقق و پژوهشگر برجسته در حوزه های تاریخ هنر، زیباشناسی، فلسفه و اخلاق بود. اغلب علاقه‌مندان به حوزه فلسفه هنر و زیباشناسی، با نام ووادیسوف تاتارکیویچ بیگانه نیستند. وی بیشترین شهرتش را وامدار تاریخ سه جلدی زیباشناسی است که بین سالهای 7-1962 به زبان لهستانی نگاشته است. در طول این سالها برخی از متخصصان، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه فلسفه هنر و زیباشناسی به ترجمه انگلیسی این اثر رجوع و از آن استفاده می کردند.



اکنون سید جواد فندرسکی با تلاشی پیوسته جلد نخست این مجموعه را از زبان انگلیسی و با مراجعه به متن آلمانی ترجمه کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. جلد نخست این مجموعه از سه بخش با عناوین زیباشناسی دوران باستان، زیباشناسی دوره کلاسیک و زیباشناسی یونانی‌گرا تشکیل شده است.



تاتارکیویچ در فصل نخست با عنوان «زیباشناسی دوران باستان» به دوره باستان، مبانی شعر، مبانی هنرهای تجسمی، پیش فرضهای رایج زیباشناختی در میان یونانیان و زیباشناسی شاعران دوران باستان می پردازد. «زیباشناسی دوره کلاسیک» عنوان بخش دوم این اثر است که علاوه بر ویژگیهای این دوره، ادبیات، هنرهای تجسمی، زیباشناسی و فلسفه، زیباشناسی فیثاغورثی، زیباشناسی سوفسطائیان و سقراط، ارزیابی و جمع‌بندی زیباشناسی پیش از افلاطون و در نهایت زیباشناسی افلاطون و ارسطو را بررسی می کند.

این بخش با عنوان «پایان دوران کلاسیک» به اتمام می‌رسد و این پایان آغازی بر بخش بعدی با عنوان «زیباشناسی یونانی‌‌گرا» است. مؤلف در این بخش ابتدا توصیفاتی درباره دوره یونانی‌گرا می دهد و سپس زیباشناسی در فلسفه یونانی‌گرا، زیباشناسی اپیکوریان، زیباشناسی شکاکان، زیباشناسی رواقیون، زیباشناسی سیسرو و التقاط‌گرایان را بررسی می‌کند و پس از این سیر تاریخی به زیباشناسی در شاخه های مختلف هنر مانند زیباشناسی موسیقی، زیباشناسی شعر، زیباشناسی خطابه، زیباشناسی هنرهای تجسمی می‌پردازد.



در آخر پس از ارائه یک تقسیم بندی از هنر، زیباشناسی فلوطین را مورد واکاوی قرار می دهد و در نهایت ارزیابی اش را از زیبایی شناسی دوره باستان ارائه می کند. همچنین این اثر مشتمل بر مقدمه ای راهگشا به قلم مؤلف و فهرست نامها و فهرست موضوعی می باشد. جلد نخست این اثر در 751 صفحه، با شمارگان 1100 نسخه، با قیمت 42500 تومان به همت نشر علم در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.



علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند روز چهارشنبه 16 بهمن از ساعت 18 به تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.



خانه‌ هنرمندان ايران در خيابان طا‌لقاني، خيابان موسوي شمالي(فرصت)، باغ هنر واقع است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 88310458 تماس حاصل کنند.