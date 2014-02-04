آقای مدیرعامل، تیم فوتسال زنان پرسپولیس را تمرین داد!

شهناز ياري در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تداوم مشکلات تیم فوتسال بانوان پرسپولیس مشهد، با بیان مطلب فوق، اظهار كرد: در پي ادامه يافتن مشكلات تيم فوتسال بانوان پرسپوليس چهار نفر از بازيكنان اين تيم مشهد را ترك كردند.

وي افزود: مدير عامل تيم پرسپوليس كه از فوتسال بانوان چيزي نمی‌داند و معلوم نيست از كجا وارد فوتسال شده، در چند ماه گذشته حتي ريالي از قراردادهاي بنده و بازيكنانمان را پرداخت نكرد و چهار نفر از بازيكنان غير بومي مشهد یکشنبه شب اين شهر را ترك كردند.

ياري گفت: مرضيه توفيقي نسب، مهسا نظري، ليلا خدابنده لو و زهره عيني به دليل مشكلات مالي و مديريتي تمرينات تيم و شهر مشهد را ترك كرده اند و در چند روز آينده همراه با والدينشان براي پيگيري مشكلات پيش آمده در تيم پرسپوليس به مشهد باز خواهند گشت.

وي با اشاره به يكي ديگر از مشكلات تيم فوتسال بانوان مشهد بيان كرد: در نبود بنده، آقاي اولياء زاده (مدیرعامل تیم) براي تمرين دادن به بازیکنان وارد سالن مي‌شده و بازیکنان تیم ما ديگر حاضر نيستند با اين آقا كه معلوم نيست از كجا مجوز گرفته وارد سالن شوند و تمرين كنند!

ياري تاكيد كرد چند بازيكن ديگري هم كه در مشهد مانده اند به اميد در يافت مطالباتشان هستند.

سر مربي تيم پرسپوليس اظهار كرد: دخالت‌هاي فني مدير عامل تيم نيز يكي از مسائلي است كه كار كردن در پرسپوليس را براي كادر فني و بازيكنان تيم غير ممكن كرده است.