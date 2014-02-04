جنبش فتح برقراری رابطه با ایران را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کمیته مرکزی جنبش فتح شب گذشته در بیانیه ای خواستار برقراری روابط متوازن با ایران شد، روابطی که در راستای منافع فلسطین باشد.

در این بیانیه که در پایان نشست اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح در رام الله صادر شد بر اهمیت برقراری رابطه با ایران تاکید شده است.

خاطرنشان می شود "جبریل الرجوب معاون دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح هفته گذشته به تهران سفر و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان دیدار کرده بود.

از سوی دیگر در این بیانیه بر پایبندی فلسطین به قدس شرقی به عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطین و نیز حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 تاکید شده است.

در ادامه بیانیه بر مخالفت با هر گونه طرحی که منجر به نقض حقوق ملت فلسطین شود تاکید شده است.