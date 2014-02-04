حریفان تنیسورهای ایران در مسابقات فدکاپ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های بین‌المللی فدکاپ به میزبانی آستانا برگزار شد تا تیم‌های حاضر در این دوره از بازی‌ها رقابت یک هفته‌ای خود را از امروز سه شنبه آغاز کنند.

بر این اساس تیم ملی تنیس ایران با ترکیب سارا امیری، صدف صادق وزیری، غزل پاک باطن، غزاله ترکمن و سحر نجعی در گروه D مسابقات با تیم‌های قدرتمند پاکستان، هند و نیوزلند همگروه شد. این تیم در نخستین دیدار به مصاف تیم هند می‌رود و در روز دوم و سوم بازی‌ها به ترتیب با تیم‌های نیوزلند و پاکستان دیدار خواهد داشت.

هدایت و سرپرستی ملی‌پوشان تنیس ایران در مسابقات فدکاپ را پروانه خیلتاش و مونا گل نبی بر عهده دارند.