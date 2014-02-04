انقلاب اسلامی یک اسلام دولتی نیست بلکه دولتی اسلامی است/ تکفیر در بین مردمان جاهل رشد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی علیزاده موسوی، کارشناس مذهبی در برنامه شب آسمانی که شب گذشته از شبکه قرآن و معارف سیما بر روی آنتن رسانه ملی رفت اظهارداشت: تکفیری ها پس از انقلاب اسلامی ایران بر آن شوریدند و غربیها نیز از آنان بهره برداری کردند، آنها اسلام ستیزی را به قلب اسلام وارد نمودند.

این کارشناس مذهبی بیان داشت: انقلاب اسلامی چه در حوزه عمل و چه در حوزه نظری تحول اساسی در کل جهان اسلام و در حقیقت در کل جهان به وجود آورد زیرا در آن زمان ادعا می شد که در قرن بیستم شاهد انقلابهای دینی نخواهیم بود و اگر این گونه حرکتها هم باشد دوام نخواهد آورد در حالی که انقلاب اسلامی ایران ثابت کرد که انقلاب دینی پایان نیافته است و هنوز علی رغم سلطه مدرنیسم تنور دین داغ است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران مانند دولت آل سعود اسلام دولتی نیست بلکه تنها نمونه از دولت اسلامی است که ثابت کرد امکان دارد جامعه ای ایجاد شود که در رأس آن شخصیت بزرگ دینی مانند امام خمینی(ره) قرار داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که تأثیرات انقلاب اسلامی در حوزه مذهب، دین و بیداری اسلامی بسیار زیاد بوده است افزود: جایگاه انقلاب اسلامی در منطقه نیز بسیار زیاد بود زیرا بعضی از حکومتها که به ظاهر حکومت های اسلامی بودند از انقلاب مردم ایران به شدت احساس خطر کردند از طرفی عده ای هم که رسما نگاه فرقه گرایانه و تکفیری داشتند بر انقلاب اسلامی شوریدند و کشورهای غربی نیز از آنان بهره برداری کردند.

علیزاده موسوی اظهار داشت: شیوخ تکفیریها که آهنگ جنگ را نواختند و آتش فتنه را شعله ور کردند امروزه دیگر تاریخ مصرفشان گذشته و دیگر در صحنه های بین المللی هم جایگاهی ندارند، این جریانات تکفیری علی رغم کشتارهایی که کرد از جمله کشتن 12000 کودک سوریه ای و ضربه های بزرگی که به بدنه اسلام و مسلمانان وارد کرد یک برآیند مناسب هم داشت و آن این بود که دیگر در جهان امروز به قدری تکفیریها در بین مسلمانان منفور شده اند که باعث ایجاد یک اعتلاف اساسی شده اند به گونه ای که تمامی مسلمانان معتقدند که باید جهان اسلام در مقابل اینها بایستد.

وی با بیان این مطلب که کانونهای تکفیر مردم جاهل هستند تصریح کرد: جاهایی تکفیر رشد می کند که مردم جاهل هستند و در نادانی به سر می برند، به گونه ای که یکی از مبانی آنها بحث ظاهرگرایی است یعنی حتی از قرآن معنای ظاهری آنرا ملاک قرار می دهند به طوری که حتی معتقدند خداوند(نعوذبالله) روی عرش نشسته و تخت دارد و برای خدا دست و پا فرض می کنند.

این کارشناس دینی تصریح کرد: تکفیریها اسلام هراسی و اسلام ستیزی را به قلب اسلام آورده اند و اینجاست که باید علمای جهان اسلام به هوش باشند و خوشبختانه مراجع شیعه در این رابطه وارد میدان شده اند به طوری که حضرت آیت الله مکارم شیرازی کنگره ای بین المللی را در این رابطه ترتیب داده اند و قصد دارند تا علمای اسلام را به ایران بیاورند تا همه اعلام انزجار از جریانات تکفیری داشته باشند و بگویند که معتقد به کشتن اهل قبله نیستند و مسلما اگر علما و دانشگاهیان دنیای اسلام دست به دست هم بدهند ریشه تکفیریها را خواهند خشکاند.