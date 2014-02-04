گیلان در محاصره برف / امدادرسانی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالیکه بارش همچنان تداوم داشته و امكان افزايش ارتفاع برف نیز وجود دارد بنابراین مسئولان برای ارائه خدمات لازم به مردم در آماده باش کامل بسر می برند.

متاسفانه با وجود اینکه چهار روز از بارش سنگین برف در گیلان می گذرد، شهرها و روستاهای استان به حالت عادی بازنگشته اند و راه ارتباطی روستاهای بسیاری هنوز مسدود است.

با بارش برف ادارات و دستگاه های ذیربط وارد عمل شدند و هنوز هم که هنوز است خبر گرفتار آمدن روستائیان در برف، کولاک و سرما و امداد و نجات نیروهای هلال احمر و اورژانس و راه و حتی شهرداری ها به گوش می رسد.

تلاش شبانه روزي راهداران گیلانی براي عمليات برف روبي

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در این خصوص گفت: راهداران همچنان براي باز نگهداشتن محورهاي استان به عمليات برفروبي و نمك پاشي ادامه می دهند.

حجت شعبانپور افزود: بارش برف باعث شد راه هاي شهرستان هاي مختلف استان پوشیده از برف شود بطوريكه تردد در بسياري از محورها تنها با زنجير چرخ امكانپذير است.

وی اظهارداشت: تردد خودروهای سنگین بدون زنجیر چرخ در محورها و انحراف از جاده باعث کندی در پاکسازی برف جاده ها از سوی راهداران شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: در حال حاضر بیشترین بارش برف در صومعه سرا به ارتفاع 2.5 متر است که به دلیل حجم و شدت بارش عملیات برفروبی در محورهای این شهرستان به سختی انجام می گیرد.

وی در ادامه از تمامي رانندگانى كه قصد عبور از محورهاي مختلف استان دارند خواست قبل از حركت از طريق شماره ارتباطي 141 و يا تلفن 3211111 از آخرين وضعيت مسير تردد خود اطلاع يابند.

شعبانپور یادآورشد: در ضمن 45 اکیپ راهداری به صورت فعال و براي تامين امنيت تردد مسافران در تمامی محورهای سطح استان حضور دارند.

حضور 3 عضو کابینه دولت در گیلان به دستور رئیس جمهور

رئیس جمهور نیز با بارش شدید برف در مناطق مختلف کشور بویژه در گیلان و مازندران از مسئولان محلی و هلال احمر برای ارائه خدمات به مردم در شرایط دشوار ناشی از بارش برف تقدیر و تشکر کرد.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی " عبدالرضا رحمانی فضلی " وزیر کشور، " عباس آخوندی " وزیر راه و شهرسازی و " حمید چیت چیان " وزیر نیرو را موظف کرد تا در اسرع وقت پیگیری های لازم در راستای بهبود شرایط مردم در زمینه تامین آب، برق و وسایل گرمایشی و شتاب در روند کمک رسانی و ارائه خدمات مناسب به آنان در روستاها و نقاط دور افتاده و بازگشایی راه ها و جاده ها در این مناطق را انجام دهند تا مردم در شرایط سخت ناشی از سرما دچار کمترین مشکل شوند.

استاندار گيلان هم با بیان اینکه رفع مشکلات وظيفه همه است، گفت: اگرچه دستگاه هاي اجرايي خدمات رسان از ابتدا در تکاپو براي رفع بحران ناشي از برف هستند اما در کنار اين تلاش ها مردم با مشکلاتي روبرواند که بايد هرچه زودتر رفع شود.

محمد علی نجفي با اشاره به اينکه بارش سنگين برف پيش بيني شده بود، افزود: اگر آمادگي فعلي وجود نداشت به مراتب مشکلات بيشتري براي مردم پيش مي آمد.

وي با بيان اينکه بارش برف در برخي مناطق جلگه اي تا 2.5 متر هم گزارش شده است، اظهارداشت: براساس اين بارش ها خسارت هاي سنگيني به وقوع پیوسته که آمار دقيق این مهم به اطلاع مردم خواهد رسيد.

استاندار گيلان گفت: در رايزني با مسئولان کشوري، پيگيري هاي خوبي براي جبران اين خسارت ها در حال انجام است.

تا 48 ساعت آينده بايد تمامي راه هاي روستايي بازگشايي شود

وي با بيان اينکه از همه امکانات و نيروها حتي حضور نهادهاي نظامي و انتظامي مردمي و بخش خصوصي براي رسيدگي به مردم و مناطق برفي بهره گیری شده است، افزود:: جزء در قسمتي از راه انزلي به رضوانشهر، رضوانشهر به پونل و صومعه سرا با ترافيک سنگين مواجه است، بقيه راه هاي اصلي استان عبور و مرور درحال انجام است.

نجفی با اشاره به مسدود بودن تعدادي از راه هاي روستايي در ارتفاعات به دليل بارش سنگين برف و امکانات محدود، اذعان داشت: تا 48 ساعت آينده بايد تمامي راه هاي روستايي بازگشايي شود.

وی ادامه داد: در تامين ارزاق عمومي، آب آشاميدني، برق و گاز مشکل حادي در استان وجود ندارد.

استاندار گیلان افزود: تعداد بسيار زیادی از روستاهای استان با مشکل برق مواجه هستندکه با تلاش نيروهاي توزيع برق هرچه سريعتر برقرار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان نیز از انسداد برخی راه های روستایی استان در اثر بارش سنگین برف خبر داد.

محمد آقاجانزاده افزود: هم اینک معابر اصلی و شریان های اصلی باز است و عبور و مرور در این محورها جریان دارد.

وی اظهارداشت: مشکل اصلی محورهای روستایی و بخش جلگه ای صومعه سرا، منطقه آبکنار انزلی و دیگر مناطق استان که تلاش خواهیم کرد هرچه زودتر این راه ها نیز بازگشایی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان اولویت ستاد مدیریت بحران را بازنگهداشتن راه های شریانی عنوان کرد و یادآورشد: افزون بر 20 تا 25 درصد راه های روستاهای رودبار، رودسر، املش و لاهیجان مسدود و بقیه محورها باز است.

36 امدادگر از سه استان کشور برای امدادرسانی به یاری گیلانی ها شتافتند

مدیر عامل هلال احمر به حضور 36 امدادگر از سه استان کشور برای امدادرسانی به گیلان خبر داد.

علیرضا خصوصی گفت: از هر استان 12 نفر به همراه سه دستگاه خودروی کمک دار برای امدادرسانی وارد گیلان شدند.

وی اظهار داشت: یک دستگاه کامیون به همراه بسته های غذایی برای توزیع بین افراد گرفتار در برف از همدان وارد استان شد.

مدیر عامل هلال احمر گیلان با بیان اینکه مردم در روستاها نیازمند کمک هستند، گفت: استفاده از بالگرد امداد برای امدادرسانی به مردم در روستاها در صورت قطع بارش برف امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر استان به همراه سایر نیروهای امدادی برای امدادرسانی به افراد گرفتار در برف آماده هستند و مردم نباید نگران باشند.

خصوصی گفت: در این مدت امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان به 509 دستگاه خودروی گرفتار در برف نیز امدادرسانی کردند.

وی اظهار داشت: انتقال 82 مصدوم به مراکز درمانی ، امدادرسانی به یک هزار و 435 نفر از مصدومان به صورت سرپایی و خدمات حمایتی و اسکان اضطراری به یک هزار و 270 نفر از دیگر اقدمات امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان در پی بارش برف در گیلان است.

مدیر عامل هلال احمر گیلان با بیان این که 680 بسته غذایی بین افراد گرفتار در برف شهرستان های بندر انزلی، صومعه سرا ، شف و فومن توزیع شده است، گفت: در این مدت یک هزار و 595 کیلو برنج، یک هزار و 709 کیلو قند و شکر، 715 کیلو حبوبات، دو هزار و 967 قوطی انواع کنسرو، 310 کیلو خرما و 715 کیلو حبوبات توزیع شده است.

امدادگران گیلان 1500 گرفتار در برف را نجات دادند

وی همچنین امدادرسانی به خانواده ها در این مدت را 219 خانوار عنوان کرد و اذعان داشت: هلال احمر گیلان از ابتدای بارش برف تا صبح امروز 109 عملیات امدادرسانی انجام داد.

خصوصی یادآور شد: 317 نجاتگر، 150 پرسنل و 59 دستگاه خودروی آمبولانس و خودرو کمک دار برای امدادرسانی در برف فعال هستند.