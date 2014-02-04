جشن های انقلاب به صورت روزانه در شهرهای لرستان برگزار می شود

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگ های فرهنگی و هنری به مناسبت ایام دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی در سطح شهرستانهای مختلف استان در حال برگزاری است.

وی عنوان کرد: در خرم آباد به طور متوسط روزانه چهار جنگ شادی از سوی هنرمندان لرستانی برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه این جشن ها در مناطق مختلف شهر در حال برگزاری است، بیان داشت: در شهرستانهای دیگر استان نیز مشابه این برنامه ها برگزار می شود.

حجت الاسلام اسماعیلیان ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای مردم را از جمله اهداف برگزاری این جشن ها دانست و بیان داشت: این جشن ها از سوی گروههای نمایشی استان که از این اداره کل مجوز دریافت کرده اند برگزار می شود.

وی همچنین به دیگر برنامه های فرهنگی و هنری دهه فجر در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا نمایشگاه عکس انقلاب در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد خرم آباد دایر شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: برگزاری برنامه شب شعر فجر نیز از دیگر برنامه های برگزار شده در این ایام بوده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان همچنین از برگزاری برنامه های انس با قرآن در دو بخش خواهران و برادران خبر داد و بیان داشت: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، اهدای کتاب و دایر کردن ایستگاههای نقاشی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر در استان است.

وی با اشاره به همکاری هنرمندان لرستانی در اجرای برنامه کاروان فجر و امید بیان داشت: هنرمندان انجمن های مختلف موسیقی، شعر، نمایش و ... در برگزاری برنامه های این کاروان در شهرستانهای مختلف مشارکت دارند.