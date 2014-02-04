مدرسه خیر ساز در نیر کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، میر فخر الدین زاهد صبح سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مدرسه با اعتبار پرداختی سه میلیارد ریالی توسط خیر احداث خواهد شد.
وی افزود: تاکنون 13 مدرسه خیر ساز در قالب 44 کلاس درس در این شهرستان احداث شده است.
به گفته زاهد مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی یکی از نقاط قوت توسعه فضاهای آموزشی است.
وی توسعه فضاهای فیزیکی تحصیلی با هدف بهبود آموزش مدارس را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: خیری که دست به چنین اقدامی می زند آینده یک نسل را تامین می کند.
فرماندار نیر ابراز امیداوری کرد مدرسه خیر ساز در سال تحصیلی آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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