برنامه های اداره ورزش و جوانان میامی به مناسبت دهه فجر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نبی ظفری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان میامی اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر مسابقات ورزشی در رشته های کوهنوری، والیبال، فوتبال، پرورش اندام، بازی های بومی محلی، تیراندازی، کشتی، بسکتبال و پینگ پنگ برگزار خواهد شد.

وی برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی را از دیگر برنامه ای ایام دهه فجر اعلام کرد و گفت: این همایش با هدف گرامی داشت ایام الله دهه مبارک فجر و ترویج فرهنگ و روحیه نشاط و تندرستی در بین آحاد مردم با همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان از ساعت هفت صبح روز جمعه 18 بهمن ماه جاری حدفاصل میدان امام رضا (ع) تا میدان کارگر میامی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میامی افزود: همزمان با این ایام در روستاهای حسین آباد کالپوش، کلاته های شرقی و سرحدات نیز مسابقات بازی های محلی ویژه ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

ظفری گفت: کوهنوردان این شهرستان نیز در روز 21 بهمن برای اولین بار به صورت گروهی به کوه دو هزار و 690 متری "قبله" صعود خواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: در کنار برگزاری مسابقات ایام الله دهه فجر، برنامه های فرهنگی از جمله اجرای برنامه های تئاتر و ... با همکاری گروه های مختلف فرهنگی اجتماعی در سطح شهرستان برگزار می شود.