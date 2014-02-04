۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۷

چهار طرح کشاورزی در لرستان افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی چهار طرح کشاورزی در لرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان صبح سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي با طرح آبياري تحت فشار واقع در روستاي علي آباد و ابول آباد كمالوند افتتاح شد.

مهرداد غضنفری عنوان کرد: این طرح کشاورزی با صرف اعتباري معادل 790ميليون ريال استفاده از تسهيلات بانكي و 111 ميليون ريال آورده مجري به بهره برداری رسید.

وی افزود: این طرح آبياري تحت فشار در سطح 15.5 هكتار از اراضی این منطقه اجرایی و اشتغالزايي مستقيم دو نفر را به همراه داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: همچنین به طور همزمان طرح آبياري تحت فشار واقع در روستاي مهدي آباد كمالوند در سطح سه هكتار و با اعتباري معادل 143 ميليون ريال تسهيلات بانكي و 88 ميليون ريال آورده مجري طرح به بهره برداري رسيد.

غضنفری افزود: طرح آبياري تحت فشار واقع در روستاي گيلاوند نیز با اعتباري معادل 284 ميليون ريال تسهيلات بانكي و 51 ميليون ريال سهم مجري طرح در سطح هشت هكتار به بهره برداري رسيد.

وی عنوان کرد: همچنین همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي طرح پرورش مرغ گوشتي به ظرفيت 20 هزار قطعه با 3150 ميليون ريال تسهيلات بانكي طرح توسعه و 250 ميليون ريال آورده مجري طرح با اشتغالزايي چهار نفر در روستاي ده حسنعلي شهرستان سلسله به بهره برداري رسيد.

کد مطلب 2228676

