چهار طرح کشاورزی در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان صبح سه شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي با طرح آبياري تحت فشار واقع در روستاي علي آباد و ابول آباد كمالوند افتتاح شد.

مهرداد غضنفری عنوان کرد: این طرح کشاورزی با صرف اعتباري معادل 790ميليون ريال استفاده از تسهيلات بانكي و 111 ميليون ريال آورده مجري به بهره برداری رسید.

وی افزود: این طرح آبياري تحت فشار در سطح 15.5 هكتار از اراضی این منطقه اجرایی و اشتغالزايي مستقيم دو نفر را به همراه داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: همچنین به طور همزمان طرح آبياري تحت فشار واقع در روستاي مهدي آباد كمالوند در سطح سه هكتار و با اعتباري معادل 143 ميليون ريال تسهيلات بانكي و 88 ميليون ريال آورده مجري طرح به بهره برداري رسيد.

غضنفری افزود: طرح آبياري تحت فشار واقع در روستاي گيلاوند نیز با اعتباري معادل 284 ميليون ريال تسهيلات بانكي و 51 ميليون ريال سهم مجري طرح در سطح هشت هكتار به بهره برداري رسيد.

وی عنوان کرد: همچنین همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي طرح پرورش مرغ گوشتي به ظرفيت 20 هزار قطعه با 3150 ميليون ريال تسهيلات بانكي طرح توسعه و 250 ميليون ريال آورده مجري طرح با اشتغالزايي چهار نفر در روستاي ده حسنعلي شهرستان سلسله به بهره برداري رسيد.