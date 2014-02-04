محدودیت زمانی دریافت سبد کالا لغو شد

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی تجمع شهروندان در فروشگاه ها و مشکل تهیه سبد کالا لغو محدودیت زمانی پیشنهاد شد که پا پذیرش نهادهای تصمیم گیر همراه بود.

وی افزود: در حال حاضر علاوه بر فروشگاه های رفاه، اتکا، فرهنگیان و تمامی مراکز فروشگاه رفاه زمینه دریافت سبد کالا از طریق مراکز فروشگاهی رفاه ادارات برای کارمندان دولتی فراهم شده است.

به گفته عاملی محدودیتی در کالاها وجود نداشته و تمامی نیاز استان تامین و ذخیره سازی شده است.

وی خواستار مشارکت شهروندان در ارائه منظم سبد کالا شد و افزود: شهروندان ازهشت صبح تا ساعت 10 شب می توانند برای دریافت سبد کالا به مراکز عرضه مراجعه کنند.

افزایش لیست کالا بگیران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص گلایه برخی شهروندان مبنی بر عدم تخصیص کالا اضافه کرد: صحبتهایی در خصوص لیست کالابگیران صورت گرفته و نتایج مثبتی در پی داشته است.

عاملی افزود: پیش بینی می شود طی هفته های آتی اقشار جدیدی از مردم سبد کالا دریافت کنند.

وی اضافه کرد: شهروندان برای کاهش بار ترافیک مراجعات در ابتدا کد ملی خود را به شماره 5000499 پیامک کرده و نسبت به تخصیص سبد کالا اطمینان حاصل کنند.