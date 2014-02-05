به گزارش خبرگزاری مهر، "پیتر بوکو " رئیس فناوری شرکت Corning Glass Technologies اوایل سال جاری میلادی گفت: بیش از یک دهه است که بر روی نمایشگرهای انعطاف پذیر کار می کنیم و طی سال گذشته راهکارهایی در این زمینه به دست آورده ایم.

این نمایشگرهای جدید احتمالا نمایشگرهایی خواهد بود که می توان در پوشاکی که به تن می کنیم یا در بسته هایی که خریداری می کنیم تعبیه کرد.

درخانه هایمان، این فناوری انعطاف پذیر می تواند به نمایشگرهای شبه کاغذ دیواری ترجمه شود که امکان چسباندن به دیوار را دارند.

اما اگر در زمان لذت بردن از تماشای یک فیلم بر روی این نمایشگرهای انعطاف پذیر ، صدای وزوزی از بیرون شنیدید نترسید چرا که ممکن است صدای پهپاد همسایه تان باشد که در حال بررسی حیاط و یا مقایسه چمن باغچه شما با باغچه خودش است.

تا کنون پهپادها عمدتا مورد استفاده علاقمندان و عکاسان بوده، اما اداره فدرال هوانوردی آمریکا در تلاش برای اعمال قوانینی است تا استفاده تجاری از این پهپادها تا ژانویه آینده گسترش یابد.

"جاناتان داونی" رییس اجرایی شرکت ایرویر -سازنده پهپاد- می گوید پس از اجرایی شدن چنین قوانینی شاهد مردمانی خواهیم بود که از این وسایل برای کشاورزی و مزرعه داری استفاده می کنند و یا امکان دستیابی به مکانهایی که امروزه برای کارگران خطرناک است فراهم می شود.

به گفته وی مثلا می توان پشت بام را با حسگرهای تصویربردای گرمایی بسیار شفاف که به این پهپاد ها افزوده می شود بررسی کرد.

داونی پیش بینی می کند به زودی هرگونه نگرانی حریم خصوصی در باره این پهپادها فروکش خواهد کرد.

وی یادآور شد وقتی نخستین بار GPS توسط دولت ها عرضه شد مردم آن را چیزی می دانستند که می تواند آنها را رهگیری کند و به آن به طور قطعی نه گفتند. اما اکنون همه ما در خودروها و تلفن های هوشمند خود از GPS استفاده می کنیم. فکر می کنم شاهد همین برخورد در مورد پهپادها نیز باشیم.