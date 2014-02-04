به گزارش خبرگزاری مهر، داروی پگاژن (پگ- فیلگراستیم Peg-Filgrastim ) که در دنیا تنها یک شرکت آمریکایی تولیدکننده آن است، از سوی متخصصین ایرانی شرکت "سیناژن" تولید و پس از گذر از آزمون‌های متعدد آزمایشگاهی، حیوانی و بالینی به تولید انبوه رسیده است.

این دارو از مرحله تولید ماده اولیه و کشت سلول توسط پژوهشگران این شرکت دارویی تولید شد و از این پس بیماران سرطانی دارویی را که تاکنون حتی مشابه خارجی آن در بازار حضور نداشته است، در اختیار خواهند داشت.

این دارو بر اساس آخرین سطح فناوری تولید داروهای نوترکیب تولید شده و تبدیل آن به شکل "پگیله" باعث سهولت مصرف بیماران و افزایش کارایی آن می‌شود. این تکنولوژی هم اکنون در اختیار کشورهای بسیار معدودی در دنیا قرار دارد و ایران اولین تولیدکننده داروی "بیوسیمیلار" از این نوع است.

این دارو قرار است امروز سه شنبه 15 بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غدا دارو رونمایی شود.