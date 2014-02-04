ترجمه فارسی کتاب زندگینامه فرگوسن در آستانه چاپ سوم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابی که لقب پر فروش ترین کتاب سال 2013 انگلستان را از آن خود کرده بود، در کمتر از یک هفته به چاپ دوم رسید و هم اکنون در آستانه چاپ سوم در ایران قرار گرفته است.



خاطرات سرمربی سابق شیاطین سرخ در 320 صفحه سرشار از رمز و رازهای دنیای شخصی و فوتبالی بازیکنان و مربیان مشهور جهان است که خواندن آن همان قدر که برای جوانان فوتبالدوست ایرانی جالب توجه خواهد بود، برای مربیان ایرانی هم مفید و حائز اهمیت است. این کتاب را یاسین قاسمی ترجمه کرده است.



مترجم زاهدانی این کتاب در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: آلکس فرگوسن برای کسب پیروزی و به دست آوردن جام‎ها فوق العاده جاه طلب بود. او شیوه مدیریت و رهبری منحصر به فردی داشت. فرگوسن فقط سرمربی نبود ... او پدر منچستریونایتد بود!



فرگوسن در قسمتی از کتاب زندگینامه و خاطرات خود می‎گوید: یکی از خصوصیات بارز اسکاتلندی ها اراده قوی است. وقتی آنها اسکاتلند را ترک می‎کنند، این تنها به یک دلیل می‌تواند باشد: دستیابی به موفقیت!



آیا سر الکس فرگوسن با کسب 49 جام موفق ترین مربی تاریخ بریتانیا نبود؟



در قسمتی دیگر از کتاب زندگینامه و خاطرات فرگوسن می‌خوانیم که یکی از کارشناسان ورزشی در برنامه تلویزیونی خطاب به فرگوسن می‎گوید: با بچه ها نمی‎توانی به جام دست پیدا کنی!



اما این رهبر جاه طلب در دوران حضور خود در منچستر یونایتد 38 جام به دست آورد که شامل 13 بار قهرمانی لیگ برتر انگلیس و دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بوده است. فرگوسن چیزی بیش از یک سرمربی بود. وی در سازمان یونایتد نقشی حیاتی داشت و نه تنها تیم اصلی بلکه، تمام باشگاه را مدیریت می‌کرد. به گفته دیوید گیل، مدیر اجرایی اسبق شیاطین سرخ، سر آلکس در منچستر یونایتد همانند استیو جابز فقید در شرکت اپل بود.