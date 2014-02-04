شگرد جدید کلاهبرداری با عنوان فروش سبد کالا

سرهنگ النقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با مطرح شدن خبر توزیع سبد کالا کلاهبرداران اقدام به ارسال پیامک و شماره پیگیری با موضوع منتخب ویژه خط تلفن همراه در برنده شدن سبد کالای 400 هزار تومانی به شهروندان می‌کنند.

وی افزود: این افراد در پیامک خود مدعی می شوند سبد کالا 400 هزار تومان ارزش دارد که با توجه به اینکه نام مخاطب در قرعه‌کشی تلفن همراه برگزیده شده، این سبد کالا با تخفیف، 276 هزار تومان به آنها فروخته می شود.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی ادامه داد: با بررسی موضوع و ارسال نمونه ای از سبد کالا به اتاق اصناف مشخص شد کالاهای ارائه شده در این سبد تقلبی بوده و قیمت آن در مجموع 180 هزار تومان می باشد.

سرهنگ النقی پور در پایان افزود: شهروندان در این خصوص باید هوشیار بوده و به پیامک های ارسالی درباره سبد کالا از سوی مراکز غیرمعتبر اعتنایی نکنند. این کلاهبرداران به صورت سراسری فعالیت کرده و از طریق سامانه پیامک 9830002531300021 پیامک‌های خود را ارسال می کنند.