کاهش 90 درصدی روابط تجاری ایران و فرانسه در سه سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرابوطالبی در همایش اقتصادی سرمایه گذاری ایران و فرانسه گفت: در سالهای گذشته تحریم های ناعادلانه کشورهای غربی بر علیه ایران، فضا را برای کار شرکتهای ایرانی با همتایان خود در این کشورها نامساعد کرده بود، اما مسلم آن است که غربی ها با تحریم ایران، خود را از بازار کشورمان محروم کرده اند.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران افزود: نمونه تاثیر منفی تحریم ها بر شرکتهای غربی، خودروسازی است؛ چراکه در گذشته بیش از 40 درصد بازار خودروی ایران، ساخت فرانسه بود؛ در حالیکه بعد از تحریم ها، این میزان به کمتر از 25 درصد کاهش یافته است.

وی حضور شرکتهای فرانسوی در ایران را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: کمپانی های فرانسوی باید به واقعیت های میدانی ایران توجه کرده و زمینه بازگشت حجم روابط گذشته میان دو کشور را مهیا کنند.

میرابوطالبی حجم مبادلات تجاری ایران و فرانسه در سال 89 را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اکنون این حجم به کمتر از 300 میلیون دلار و در حدود 240 میلیون دلار رسیده است.

وی اظهار داشت: بر همین اساس باید برای بازگشت حجم مبادلات متعادل بین دو کشور تلاش مضاعفی صورت گیرد.