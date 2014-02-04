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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

به علت برودت هوا/

همه مدارس شیفت عصر امروز در البرز تعطیل شد/ ترافیک نیمه سنگین در بزرگراه کرج – تهران

همه مدارس شیفت عصر امروز در البرز تعطیل شد/ ترافیک نیمه سنگین در بزرگراه کرج – تهران

کرج – خبرگزاری مهر: در پی برودت هوا و اعلام تعطیلی مدارس در مقاطع پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی در نوبت صبح در استان البرز بر طبق اعلام اداره کل آموزش و پرورش مدارس نوبت عصر نیز در همه مقاطع تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اعلام کرد: همه مراکز پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در دو نوبت صبح و بعدازظهر سه شنبه 15 بهمن 92 در استان البرز تعطیل است.

خسرو ساکی با اعلام این خبر گفت: به جهت کاهش درجه دما و سرمای شدید هوا امروز سه شنبه 15 بهمن ماه همه مدارس شهرستانهای استان البرز در مقاطع یاد شده تعطیل خواهد بود.

همچنین بر طبق اعلام پلیس راه استان البرز با وجود ادامه بارش ها تردد در مسیرهای مواصلاتی استان جریان دارد اما بر اساس توصیه پلیس رانندگان باید در مسیرهای کوهستانی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

ترافیک در بزرگراه کرج - تهران و آزاد راه کرج - قزوین نیمه سنگین اما روان اعلام شده است.

پلیس راه استان البرز به تمام رانندگان به ویژه کسانی قصد تردد در محورهای کوهستانی را دارند خواست قبل از حرکت از سلامت فنی خودرو خود مطمئن شوند و زنجیر چرخ ، وسایل ایمنی ، پوشاک گرم و غذای کافی همراه داشته باشند.

کد مطلب 2228699

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