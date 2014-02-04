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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

پوررجب:

بازسازی و اصلاح شبکه های آبرسانی آذربایجان شرقی با هدف کاهش هدررفت آب

بازسازی و اصلاح شبکه های آبرسانی آذربایجان شرقی با هدف کاهش هدررفت آب

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: بازسازی و اصلاح شبکه های آبرسانی در کلیه شهرهای استان بمنظور کاهش هدررفت آب با برنامه ریزی های انجام شده در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوررجب سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازسازی و اصلاح شبکه های آبرسانی در کلیه شهرهای استان در راستای ارائه خدمات بهینه به همشهریان عزیز و کاهش هدررفت آب با برنامه ریزی های انجام شده با قوت در حال اجرا بوده وبا اصلاح شبکه های آب و سایر اقدامات انجام شده پرت و هدر رفت آب در استان به کمترین میزان رسیده است که نسبت به سایر استانها رقم قابل توجهی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در ادامه افزود: اصلاح شبکه در اقطار مختلف بطول بیش از 52 کیلومتر ، نشت یابی شبکه در تعدادی از شهرهای استان بطول یکهزار و 74 کیلومتر، نشت یابی 91 هزار و 800 انشعاب، نوسازی و بازسازی و استاندارد سازی انشعابات ، رفع حوادث شبکه توزیع ، خطوط انتقال و انشعابات ، رفع نشت یک باب مخزن، شناسایی و مرئی سازی حوضچه و شیرآلات و بازسازی و تعویض آنها از جمله اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان در 9 ماهه سالجاری برای کنترل هدررفت آب است.

وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب استان در 9 ماهه سالجاری توانسته است تعداد یکهزار و 730 کنتور با عمر بالای هشت سال ، 305 دستگاه کنتور با خطای غیر مجاز و هشت هزار و 423 دستگاه کنتور خراب مشترکین را تعویض کنند.

پوررجب خاطر نشان کرد: این شرکت همچنین نسبت به تهيه خطوط همفشار از طريق نصب فشار سنجهاي مجهز به ديتا لاگر در شهرهاي بستان آباد، باسمنج، سهند به همراه تحليل و ارائه راهكارهاي لازم اقدام  و برنامه برنامه نویسی نرم افزار واسط مدیریت اطلاعات به زبان فارسی آغاز کند.

 

کد مطلب 2228705

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