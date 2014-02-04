بازسازی و اصلاح شبکه های آبرسانی آذربایجان شرقی با هدف کاهش هدررفت آب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوررجب سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازسازی و اصلاح شبکه های آبرسانی در کلیه شهرهای استان در راستای ارائه خدمات بهینه به همشهریان عزیز و کاهش هدررفت آب با برنامه ریزی های انجام شده با قوت در حال اجرا بوده وبا اصلاح شبکه های آب و سایر اقدامات انجام شده پرت و هدر رفت آب در استان به کمترین میزان رسیده است که نسبت به سایر استانها رقم قابل توجهی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در ادامه افزود: اصلاح شبکه در اقطار مختلف بطول بیش از 52 کیلومتر ، نشت یابی شبکه در تعدادی از شهرهای استان بطول یکهزار و 74 کیلومتر، نشت یابی 91 هزار و 800 انشعاب، نوسازی و بازسازی و استاندارد سازی انشعابات ، رفع حوادث شبکه توزیع ، خطوط انتقال و انشعابات ، رفع نشت یک باب مخزن، شناسایی و مرئی سازی حوضچه و شیرآلات و بازسازی و تعویض آنها از جمله اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان در 9 ماهه سالجاری برای کنترل هدررفت آب است.

وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب استان در 9 ماهه سالجاری توانسته است تعداد یکهزار و 730 کنتور با عمر بالای هشت سال ، 305 دستگاه کنتور با خطای غیر مجاز و هشت هزار و 423 دستگاه کنتور خراب مشترکین را تعویض کنند.

پوررجب خاطر نشان کرد: این شرکت همچنین نسبت به تهيه خطوط همفشار از طريق نصب فشار سنجهاي مجهز به ديتا لاگر در شهرهاي بستان آباد، باسمنج، سهند به همراه تحليل و ارائه راهكارهاي لازم اقدام و برنامه برنامه نویسی نرم افزار واسط مدیریت اطلاعات به زبان فارسی آغاز کند.