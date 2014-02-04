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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۱

در حکمی از سوی رییس‌جمهوری صورت گرفت؛

انتصاب شوشتری به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور

انتصاب شوشتری به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور

حسن روحانی در حکمی محمد اسماعیل شوشتری را به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس‌جمهوری در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری را به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد اسماعیل شوشتری

نظر به اهمیت نظارت و بازرسی در انجام صحیح وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و ضرورت نظارت هدایتگر و پیشگیرانه در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمت‌رسانی به مردم شریف، جناب عالی که فردی آگاه، مدیر و با تجربه می‌باشید را به عنوان «رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور» منصوب می‌نمایم.

شایسته است کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها همکاری و مساعدت لازم را با جناب عالی و همکاران محترم بازرسی بعمل آورند.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی 

کد مطلب 2228706

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