انتصاب شوشتری به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، رییسجمهوری در حکمی حجتالاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری را به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور منصوب کرد.
متن حکم حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد اسماعیل شوشتری
نظر به اهمیت نظارت و بازرسی در انجام صحیح وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و ضرورت نظارت هدایتگر و پیشگیرانه در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمترسانی به مردم شریف، جناب عالی که فردی آگاه، مدیر و با تجربه میباشید را به عنوان «رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور» منصوب مینمایم.
شایسته است کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و نهادها همکاری و مساعدت لازم را با جناب عالی و همکاران محترم بازرسی بعمل آورند.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.
حسن روحانی
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