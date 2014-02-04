انتصاب شوشتری به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس‌جمهوری در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری را به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد اسماعیل شوشتری

نظر به اهمیت نظارت و بازرسی در انجام صحیح وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و ضرورت نظارت هدایتگر و پیشگیرانه در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمت‌رسانی به مردم شریف، جناب عالی که فردی آگاه، مدیر و با تجربه می‌باشید را به عنوان «رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور» منصوب می‌نمایم.

شایسته است کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها همکاری و مساعدت لازم را با جناب عالی و همکاران محترم بازرسی بعمل آورند.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی