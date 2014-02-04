بخشی از مشکلات سالهای گذشته به دلیل فقدان احزاب فعال بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نکویی سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری گردهمایی اصلاح طلبان استان اصفهان اظهار داشت: گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان استان اصفهان با عنوان "اصلاحات و دهه چهارم جمهوری اسلامی" روز پنجشنبه 17 بهمن ماه در اصفهان برگزار می‌شود که هدف از برگزاری آن، ایجاد هم افزایی و هم اندیشی گروه های مختلف اصلاح طلبان و پشتیبانی از دولت تدبیر و امید است.



وی با اشاره به اینکه در شرایط امروز باید همه افراد و احزاب متناسب با سلیقه‌هایی که دارند در راه پیشرفت و ارتقای ایران اسلامی تلاش کنند تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که در سال های گذشته شاهد بوده‌ایم، به دلیل فقدان احزاب فعال و کارآمد اتفاق افتاده که این احزاب باید با هوشیاری حرکتها را نقد کنند و اکنون باید تلاش کرد تا دیگر دچار چنین عارضه‌ای نشویم.



این فعال سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: باید دوستانی که دارای گرایشات اصلاح طلبی و... هستند در قالب احزاب فعال شوند و حضوری فعال در صحنه داشته باشند تا شاهد مسائل گذشته نباشیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه شورای هماهنگی اصلاح طلبان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: سابقه این شورا به 10 سال پیش بر می‌گردد که تعدادی از احزاب هم فکر در جریان اصلاح طلب به همراه افراد حقیقی دور هم جمع شدند تا یک فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که جزء وظایف همه تشکلهاست را داشته باشند که در این خصوص خوشبختانه به موفقیت خوبی رسیده اند.



نکویی در ادامه به گردهمایی شورای هماهنگی اصلاح طلبان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: هدف اصلی این گردهمایی گرامیداشت ایام دهه فجر است تا در روزهای خاطره انگیزی که ثمره تلاش امام راحل(ره) و همه مبارزان و شهیدان پیروزی انقلاب اسلامی است، در کنار هم جمع شویم و این ایام را جشن بگیریم.



رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه این جبهه خود را از حامیان اصلی دولت تدبیر و امید می‌داند بیان کرد: این گردهمایی برای پشتیبانی از فعالیت های دولت تدبیر و امید برگزار خواهد شد، البته هنوز بخشی از مطالبات مردمی در انتخابات 24 خرداد تحقق نیافته و باید به دنبال راهکاری برای تحقق آنها بود.



نکویی با اشاره به مشکلاتی که پیش روی دولت وجود دارد گفت: اصلاح طلبان استان اصفهان به این جمع بندی رسیده‌اند تا با توجه به تجاربی که دارند، این تجربیات و افکار خود را به کارگزاران دولت تدبیر و امید ارائه دهند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایثارگرانی که در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اقدامات ارزنده‌ای انجام داده‌اند بیان داشت: در این همایش در نظر داریم از ایثارگران و کسانی که سال ها در جمع ما بوده و امروز شاهد فقدان آنها هستیم از جمله آیت الله طاهری و سایر کسانی که در دوران دفاع مقدس پیشکسوت بوده و تلاش کرده‌اند، تجلیل کنیم.



نکویی در پاسخ به پرسشی در خصوص سخنرانان ویژه این گردهمایی گفت: چندین مقام کشوری و استانی دولت تدبیر و امید از جمله حجت الاسلام علی یونسی "مشاور و دستیار ارشد رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی"، جمعی از خانواده شهدا و فعالان و مبارزان پیروزی انقلاب اسلامی در استان اصفهان از جمله میهمانان ویژه این گردهمایی خواهند بود.



به گزارش مهر این همایش روز پنج شنبه ساعت 14:15 در تالار حامی واقع در سپاهان شهر اصفهان برگزار می‌شود.

