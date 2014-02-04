حمایت ویژه از طرح های فرهنگی و اجتماعی در ری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران ضمن حضور در منطقه 20 (ری) و دیدار مردمی با شهروندان این منطقه جنوبی، در جمع معاونان و مدیران ارشد شهری این منطقه حاضر شد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت مذهبی و تاریخی شهرری، شورای اسلامی شهر تهران نسبت به افزایش اعتبارات پیشنهادی منطقه 20 بابت طرح های فرهنگی و اجتماعی نگاه مثبتی دارد و به صورت ویژه از آن حمایت می کند.

این مسئول پروژه های شاخص و ملی منطقه 20 را گام مهمی در ایجاد تحولات فرهنگی و اقتصادی منطقه جنوبی شهر تهران دانست و اعلام کرد: طرح ساماندهی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، طرح موضعی ناحیه صنعتی شمال ری، پروژه فرهنگی برج طغرل، نوسازی بافت فرسوده، ساماندهی و بهسازی آرامستان هایی نظیر ابن بابویه و امام زاده عبدالله از مهمترین طرح های فرهنگی و اقتصادی این منطقه است که با اعمال حمایت های ویژه، شهروندان این منطقه به زودی از برکات آن بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه شورایاران و مدیران محله بازوان اجرایی مدیریت شهری هستند و تقویت این مجموعه از اولویت هاست، عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا با افزایش سرانه های فرهنگی، فضای سبز، ورزشی و اجتماعی، استانداردهای محله ها به حد استاندارد جهانی برسد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیران، طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را از اسناد ارزشمند مدیریت شهری برشمرد و افزود: صیانت از این دوسند وظیفه ماست چرا که ساعت ها کار کارشناسی و مطالعه پشنوانه آن است.

جدیدی خود را وامدار مردم دانست و اظهار داشت: تسریع در امور شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان برای ما بسیار مهم است که در این زمینه از هیچ کاری نباید فروگذاری کنیم.

دیدار مردمی با شهروندان منطقه 20، حضور در شورای معاونان شهرداری منطقه 20، دیدار با تولیت آستان مقدس عبدالعظیم حسنی(ع) و بازدید از دو خانواده معظم دو شهید از دیگر برنامه های عضو شورای اسلامی شهر تهران در شهرری بود که با حضور شهردار منطقه 20، قائم مقام، معاونان و مدیران ارشد شهرداری منطقه 20 برگزار شد.