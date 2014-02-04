راهپیمایی 22 بهمن نشان دهنده استکبار ستیزی ملت ایران است/ اعلام مسیر راهپیمایی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن با اشاره به اهمیت حضور پر شور مردم در راهپیمایی گفت: حضور مردمی در این مراسم نشان دهنده استکبارستیزی ملت ایران است.

وی با تاکید بر جایگاه مبارزه با ظلم و فساد در دین مبین اسلام تصریح کرد: ملت بزرگ یران در راهپیمایی 22 بهمن یکبار دیگر به همه دنیا اثبات می کند که مسلمان زیر بار ظلم استبداد نمی رود.

صدفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه های مختلف تاکید کرد: هیچ کس منکر وجود مشکل در کشور نیست اما نباید به بهانه مشکلات و کمبودها، پیشرفت ها و خدمات را نادیده گرفت.

رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان ادامه داد: ما معتقدیم جایگاه ملت ایران به حدی بالاست که باید به عنوان قدرت بزرگ منطقه و حتی جهان مطرح شود و مسئولان نیز باید برای حل مشکلات و کمبودها و ایجاد یک رفاه نسبی برای مردم تلاش کنند.

دشمنان به دنبال ناکارآمد جلو دادن نظام هستند

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان، همه مسئولان را مدیون مردم دانست و افزود: این مردم انقلابی ایران بودند که به "هل من ناصر ینصرنی "امام راحل لبیک گفتند و رژیم دو هزار و 500 ساله پهلوی را سرنگون کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز دشمن تلاش می کند تا با ناکارآمد جلوه دادن نظام، مردم را از انقلاب بگیرد که با توکل بر خداوند ملت ایران در 22 بهمن نشان خواهند داد که همچون 35 سال گذشته بر سر آرمان های انقلاب ایستاده اند.

در ادامه جلسه و بعد از ارائه پیشنهادات و نظرات اعضا ستاد مصوب شد راهپیمایی 22 بهمن امسال در کرمان از چهارراه طالقانی به سمت میدان عاشورا برگزار و مراسم پایانی نیز در این میدان برگزار شود.

