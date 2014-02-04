صبحگاه مشترک در دبیرستان حضرت مریم شهرستان خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر: این مراسم با حضور سرپرست پرورشی آموزش و پرورش خرمشهر و شرکت دبیرستانهای شهدای محراب، رشد و هدایت و دیگر مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان همراه بود.

سرپرست آموزشی اداره آموزش و پرورش خرمشهر در این مراسم اظهار کرد: از بهمن ماه می توان به عنوان یکی از بهترین و ماندگارترین روزهای تاریخ یاد کرد.

فاطمه بداق گفت: مردی الهی از سلاله پاک رسول خدا پس از 15 سال قیام و مقاومت توانست پایه‌های حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را به لرزه در آورد و آن را از جای برکند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را پایه‌ریزی کند.

وی افزود: در حال حاضر دشمن در تهاجم فرهنگی بیشترین سرمایه‌گذاری خود را بر روی دانش آموزان دارد اما حضور گسترده دانش آموزان در مناسبت‌ها و ایام الله دهه فجر و نیز جلسات قرآن، مسابقات علمی، فرهنگی و هنری بیانگر این واقعیت است که دانش آموزان در کنار ولایت و رهبری نظام تلاش می‌کنند.

سرپرست آموزشی اداره آموزش و پرورش خرمشهر وظیفه معلمان در عصر حاضر را خطیر دانست و تأکید کرد: تهاجم فرهنگي وظيفه معلمان را دو چندان كرده است، امروز بايد همه كمر همت راببندیم و براي اسلام به ميدان بیائیم، تلاش كنیم و نگذاریم دشمنان فرهنگ جوانان ما را به انحطاط بكشانند.

به گزارش خبرنگار مهر از خرمشهر، در این صبحگاه مشترک که با برنامه های شاد و متنوعی همراه بود، مدیر دبیرستان دخترانه حضرت مریم که میزبانی این صبحگاه را به عهده داشتند ،ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و مدعوین درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در سی و پنج سال گذشته توضیحاتی را ارائه داد.