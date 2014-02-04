25 هزار دانش آموز روستايي تحت پوشش برنامه هاي آموزشي پليس راه ايلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نورالله خادم صبح سه شنبه در نشست با مدير کل آموزش و پرورش اين استان گفت: ساماندهي سرويس مدارس روستايي و عشايري به جهت جلوگيري از وقوع حوادث رانندگي و همچنين برگزاري همايش ساليانه همياران پليس از برنامه هاي پليس راه براي دانش آموزان است.

وي گفت: آموزش هاي فرهنگ ترافيک در بين جامعه 25 هزار نفري کارکنان و دانش آموزان روستايي و عشايري در مدارس توسط پليس راه انجام خواهد شد.

سرهنگ خادم تصريح کرد: امکان استفاده دانش آموزان مدارس روستايي از شهرک ترافيک راهنمايي و رانندگي استان به صورت اردو فراهم گردد.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان ايلام تصریح کرد: اعزام کارشناسان آموزش فرهنگ ترافيک از طريق پليس راه استان با هماهنگي اداره کل آموزش و پرورش جهت آموزش در مدارس به صورت سالانه خواهد بود.

اين مسئول در پايان گفت: هر ساله همايش همياران پليس ويژه مدارس روستايي و عشايري با حضور مسئولين استاني جهت افزايش آگاهي و ارتقاء فرهنگ ترافيک براي اولياء دانش آموزان و رانندگان سرويس ها برگزار شود.