13 مدرسه خراسان رضوی جزء مراکز آموزشی ممتاز کشور شناخته شدند

جلال صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس ارزیابی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، خراسان رضوی، توانست در میان 120 مدرسه ممتاز کشور،11 درصد برترینها را به خود اختصاص دهد.

وی بیان داشت: این ارزیابی بر مبنای عملکرد معدل امتحان نهایی پایه سوم متوسطه نظری و فنی و حرفه ای انجام شده است .

صداقت تصریح کرد: از میان 13 مدرسه ممتاز خراسان رضوی، 10 آموزشگاه آن، سمپادی "مراکز استعدادهای درخشان"هستند.

وی اظهار داشت: در این ارزیابی،رتبه های 57،55،53،50،48،45،43،42،40،34،19، از آن خراسان رضوی است.

رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ابراز داشت: به زودی از مدیران مدارس ممتاز و دبیران سخت کوش این مدارس تقدیر می شود.

صداقت به مشاوران این مدارس یادآور شد :دانش آموزان را نسبت به تاثیر قطعی 25سوابق تحصیلی در کنکور 93،آگاه کنند.