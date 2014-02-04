  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

صداقت:

13 مدرسه خراسان رضوی جزء مراکز آموزشی ممتاز کشور شناخته شدند

13 مدرسه خراسان رضوی جزء مراکز آموزشی ممتاز کشور شناخته شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از درخشش 13 مرکز آموزشی این استان در میان مدارس ممتاز کشور خبر داد.

جلال صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس ارزیابی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، خراسان رضوی، توانست در میان 120 مدرسه ممتاز کشور،11 درصد برترینها را به خود اختصاص دهد.

وی بیان داشت: این ارزیابی بر مبنای عملکرد معدل امتحان نهایی پایه سوم متوسطه نظری و فنی و حرفه ای  انجام شده است .

صداقت تصریح کرد: از میان 13 مدرسه ممتاز خراسان رضوی، 10 آموزشگاه آن، سمپادی "مراکز استعدادهای درخشان"هستند.

وی اظهار داشت: در این ارزیابی،رتبه های 57،55،53،50،48،45،43،42،40،34،19، از آن خراسان رضوی است.

رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ابراز داشت: به زودی از مدیران مدارس ممتاز و دبیران سخت کوش این مدارس تقدیر می شود.

صداقت به مشاوران این مدارس یادآور شد :دانش آموزان را نسبت به تاثیر قطعی 25سوابق تحصیلی در کنکور 93،آگاه کنند.

کد مطلب 2228738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها