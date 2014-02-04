راه 120 روستای بیجار مسدود شد/ بارش برف همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر،بارش بی سابقه برف در روزهای اخیر در شهرستان بیجار به اوج خود رسیده وموجب مسدود شدن راه های روستایی این شهرستان شده است و همزمان با اين مهم تردد در جاده هاي بين شهري نيز با مشكلاتي مواجه شده است.

کاهش هوا و بارش ها ی مداوم برف باعث شده تا علاوه بر سختی تردد در مقاطع تحصیلی شهرستان در نوبت های صبح و عصر به تعطیلی بکشد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بیجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت راه هاي اين شهرستان بعد از بارش 24 ساعت اخير در اين شهرستان اظهار داشت:به علت بارش های شدیدی برف در سطح شهرستان راه ارتباطی 120 روستای این شهرستان مسدود شد.

محمدرضا مطلبي با اشاره به کولاک شدید و یخ‌زدگی گردنه‌ها و نقاط مرتفع جاده‌های بین شهری این شهرستان عنوان کرد: 9 اکیپ و 16 تراکتور برفروب در حال برفروبی جاده‌های بین شهری و روستایی شهرستان بیجار هستند که در برخی نقاط به علت برودت شدید هوا و کولاک عملیات برف روبی به کندی انجام می پذیرد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر داشتن وسایل گرما زا از تمامی مسافرین خواست تا حد ممکن از سفر های غیر ضروری اجتناب کنند و در هنگام سفر زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش بیجار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام تعطیلی مدارس نوبت صبح و عصر شهرستان بیجار گفت: با توجه به گزارش هاي اعلام شده از سوي اداره كل هواشناسي استان كردستان نوبت صبح او عصر تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان تعطيل شده است.