تولید نرم افزار قابلیت اطمینان در پژوهشگاه هوافضا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد ابراهیمی در سومین کنفرانس قابلیت اطمینان، افزود: قابلیت اطمینان توانایی یک سیستم در انجام وظایف خود تحت شرایط معین در بازه زمانی مشخص است از این رو دارا بودن این توانایی در صنایع مختلف بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سامانه‌های فضانوردی پژوهشگاه هوافضا، با تاکید بر اهمیت قابلیت اطمینان در فعالیت‌های هوافضا اظهار داشت: از آنجایی که پس از پرتاب محموله فضایی امکان بازبینی وجود ندارد از این رو نیاز توجه به قابلیت اطمینان در اجرای پروژه‌های فضایی از ضروریات است.

وی پیچیدگی سیستم‌ها، ماموریت‌ها و محیط‌های پرتاب را از چالش‌های قابلیت اطمینان در این حوزه از فناوری ذکر کرد و یادآور شد: در 2پرتابی که برای ارسال دو میمون داشتیم مجبور شدیم برای اطمینان از چترها چندین تست را با استفاده از راکت‌ انجام دهیم تا عدد ضریب اطمینان را ارتقا دهیم.

ابراهیمی، جامعه آماری کوچک برای تست عمر، تکنولوژی بالا، برنامه‌های فشرده و احتمال بروز خطر را از دیگر چالش‌های قابلیت اطمینان در این زمینه نام برد و ادامه داد: از سوی دیگر عدم قابلیت اطمینان پیامدهای ناگواری به همراه دارد و یک تهدید جدی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه قابلیت اطمینان در این پژوهشگاه، اضافه کرد: علاوه بر این موفق به عرضه نسخه اول نرم افزاری در این زمینه شدیم که در حال حاضر کاربردی شده است.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی پژوهشگاه هوافضا از راه اندازی مرکز تحقیقاتی در این زمینه خبر داد و گفت: در پژوهشگاه هوافضا اقداماتی در زمینه راه اندازی مرکز تحقیقات قابلیت اطمینان انجام شده است.

ابراهیمی ارائه دروسی دراین زمینه را از دیگر اقدامات این پژوهشگاه در این زمینه نام برد و افزود: دو دوس از دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی این پژوهشگاه اختصاص به قابلیت اطمینان دارد که به تازگی وارد دروس آنها شده است.