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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

پیشرفت 65 درصدی آیینه کاری حرم مطهر امام حسین (ع)

پیشرفت 65 درصدی آیینه کاری حرم مطهر امام حسین (ع)

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات از پیشرفت 65 درصدی آیینه کاری حرم مطهر امام حسین ع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس پلارک با اعلام این خبر گفت: آیینه کاری بارگاه مطهر امام حسین علیه السلام در قالب طرح یا حسین از سالهای گذشته آغاز شده و مرحله به مرحله بخشهای مختلفی از حرم پس از مقاوم سازی آیینه کاری شدند.

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر 65 درصد است که تقریباً آیینه کاری اکثر فضاهای حرم را در بر می گیرد و این روند تا رسیدن به سقف 70 درصدی ادامه خواهد یافت.

پلارک با اشاره به همزمانی طرح ترفیع گنبد حرم مطهر و عملیات آیینه کاری یادآور شد: با توجه به اینکه تنها آیینه کاری محدوده ی داخلی گنبد باقیمانده است ادامه عملیات مقاوم سازی و آیینه کاری پس از اتمام طرح ترفیع گنبد اجرایی خواهد شد.

طرح یا حسین 5 که ویژه آیینه کاری حرم مطهر سرور و سالار شهیدان می باشد از سال 1390 توسط هنرمندان کشورمان در کربلای معلی آغاز شده است.

 

کد مطلب 2228752

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