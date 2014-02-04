پیشرفت 65 درصدی آیینه کاری حرم مطهر امام حسین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس پلارک با اعلام این خبر گفت: آیینه کاری بارگاه مطهر امام حسین علیه السلام در قالب طرح یا حسین از سالهای گذشته آغاز شده و مرحله به مرحله بخشهای مختلفی از حرم پس از مقاوم سازی آیینه کاری شدند.

وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر 65 درصد است که تقریباً آیینه کاری اکثر فضاهای حرم را در بر می گیرد و این روند تا رسیدن به سقف 70 درصدی ادامه خواهد یافت.

پلارک با اشاره به همزمانی طرح ترفیع گنبد حرم مطهر و عملیات آیینه کاری یادآور شد: با توجه به اینکه تنها آیینه کاری محدوده ی داخلی گنبد باقیمانده است ادامه عملیات مقاوم سازی و آیینه کاری پس از اتمام طرح ترفیع گنبد اجرایی خواهد شد.

طرح یا حسین 5 که ویژه آیینه کاری حرم مطهر سرور و سالار شهیدان می باشد از سال 1390 توسط هنرمندان کشورمان در کربلای معلی آغاز شده است.