اشعری فرد از ریاست هیئت پینگ پنگ استان قم استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اشعری فرد که از بدو فعالیت هیئت پینگ پنگ در استان قم از 23 سال گذشته تا کنون به عنوان قدیمی ترین رئیس هیئت تنیس روی میز در سطح کشور مسئولیت ریاست این هیئت را بر عهده داشت بعد از 23 سال سابقه به دلایل مشکلات کاری و شخصی از سمت خود استعفا داد.

وی که زحمات زیادی در راستای رشد و پیشرفت این رشته ورزشی در سطح استان قم کشیده است و از سال 1369 که ریاست هیئت قم تنیس روی میز این استان را بر عهده داشته است، توانسته پینگ پنگ قم را به یکی از فعال ترین هیئت های کشور تبدیل کند.

کسب مقام های مختلف در پیکارهای رده های سنی گوناگون مسابقات پینگ پنگ قهرمانی کشور، تعامل جدی و سازنده با فدراسیون پینگ پنگ کشورمان، میزبانی مسابقات مختلف پینگ پنگ کشور، شرکت در مسابقات کشوری این رشته ورزشی و همچنین معرفی تیم های رده های سنی مختلف پینگ پنگ قم به لیگ های کشور در هر دو قسمت آقایان و بانوان از جمله فعالیت های دوران ریاست عباس اشعری فرد در هیئت پینگ پنگ استان قم به شمار می روند.

همچنین در سه سال گذشته بر اساس ارزشیابی اداره ورزش و جوانان استان قم از عملکرد هیئت های ورزشی استان قم، هیئت تنیس روی میز در سال 1389 بعنوان برترین هیئت توپی قم معرفی شد و در سال های 90 و91 نیز به عنوان یکی از پنج هیئت برتر استان انتخاب شده است.

به همین منظور در حاشیه رقابت های مرحله پایانی لیگ پینگ پنگ باشگاه های استان قم که به قهرمانی تیم مخابرات انجامید، جامعه پینگ پنگ استان قم اعم از تمامی داوران، مربیان، بازیکنان و پیشکسوتان این رشته ورزشی، به پاس تلاش های 23 ساله عباس اشعری فرد در ریاست هیئتپینگ پنگ استان قم از وی تجلیل کرده و با اهدای لوح یادبود برای وی آرزوی موفقیت کردند.

همچنین در مراسم اختتامیه مسابقات لیگپینگ پنگ باشگاه های استان قم از سوی اداره ورزش و جوانان استان قم و تمامی بازیکنان داوران و مربیان و پیشکسوتان از وی تجلیل شد و لوح تقدیر اداره کل ورزش و جوانان قم توسط سیدمهدی غیاثی معاون توسعه ورزش این اداره کل به عباس اشعری فرد اهدا شد و وی در حضور پینگ پنگ بازان قمی مورد تشویق قرار گرفت.

گفتنی است: عباس اشعری فرد سال گذشته با اعتماد اعضای مجمع انتخابات هیئت پینگ پنگ استان قم با اکثریت آراء به عنوان رئیس جدید این هیئت برای فعالیت در دوره چهار ساله بین سال های 1391 تا 1395 انتخاب شده بود اما رسما از این مسئولیت کناره گیری کرد.

