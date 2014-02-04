نتایج آزمون های طرح ارتقاء قاریان قرآن کریم در استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلالی در نشستی با فعالان قرآنی شهرستان شاهرود در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان شمنان ضمن اعلام نتایج برگزیدگان آزمون های طرح ارتقاء قاریان قرآن کریم در این استان افزود: این دوره از رقابت ها در دو بخش شفاهی و کتبی با حضور شرکت کنندگان در سطح شهرستانی های استان برگزار شد.

وی تجوید، وقف و ابتداء، صوت و لحن را از جمله موارد آزمون شفاهی و تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن را نیز از موضوعات آزمون این دوره از رقابت ها برشمرد.

دلالی تصریح کرد: در پایان، عباس دلالی، فاطمه خدابخشیان، فهیمه گلپایگانی، محسن سفیدیان، محمد رضا تجلی و مرتضی خواجه زاده در بخش آزمون شفاهی و کتبی به ترتیب رتبه های اول تا ششم را کسب کردند.

کرسی های تلاوت قرآن کریم در استان سمنان برگزار می شود

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، همچنین با اشاره به مکان های برگزاری کرسی های تلاوت قرآن کریم در سطح استان، افزود: طرح کرسی های تلاوت قرآن کریم در شاهرود، چهارشنبه در مسجد غربا واقع در میدان امام خمینی(ره) شاهرود توسط موسسه معراج نورالقرآن این شهر برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در سمنان نیز، مسجد المهدی(عج) واقع در شهرک انقلاب، فاز دو، دوشنبه ها پذیرایی علاقمندان به قرآن کریم است.

دلالی، مسجد قدس واقع در ابتدای چهار راه خیابان شهدای دامغان را نیز محل برگزاری کرسی های تلاوت قرآن کریم در این شهر عنوان کرد که دوشنبه ها توسط پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه افزود: مسجد جامع در گرمسار و مسجد ابوالفضل العباس(ع) مهدیشهر واقع در شهرک شهدای این شهر هم به ترتیب روز های یکشنبه و پنج شنبه محل برگزاری کرسی های تلاوت قرآن کریم است.