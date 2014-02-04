اولین دوره آموزشی مهارت عمومی تربیت مدرس در اهواز برگزار می شود

اکبر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولین دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس عنوان کرد: این دوره آموزشی با هدف توانمند سازی و دانش افزایی مدرسان به همت دانشگاه جامع در سطح استان برگزار می شود.

وی افزود: دوره آموزش مهارت های عمومی تربیت مدرس طی سه روز از شانزدهم الی هجدهم بهمن ماه در محل شرکت لوله سازی خوزستان و با حضور 350 مدرس دانشگاه جامع علمی- کاربردی برگزار می شود.

اکبری در خصوص نحوه برگزاری دوره ها در هر روز اظهار کرد: این دوره ها در هر روز در پنج بخش است که در پایان، گواهی نامه 40 ساعته برای مدرسان حاضر در دوره صادر می شود.

مسئول امور مدرسان دانشگاه جامع علمی- کاربردی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: با توجه به این مصوبه مبنی بر طرح توانمند سازی و دانش افزایی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه و نیز سیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، اولین دوره آموزش مهارت های عمومی با همکاری مرکز تربیت مدرس این دانشگاه برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این دوره ها در سال آینده، افزود: دوره های آموزشی مهارتی پایه های یک و دو، پیش نیاز دوره های تخصصی است که سال آینده در اهواز برگزار می شود.