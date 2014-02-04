به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زدا گفت: در طول چهار ماه گذشته و با انتخاب مدیرعاملی از بدنه سازمان تامین‌اجتماعی و هدایت آن به مسیری تخصصی و اصولی، فرصت مناسبی برای اصلاح روش‌های ارائه خدمات به افراد زیرپوشش فراهم شد و اقدامات درخور اعتنایی در این زمینه صورت گرفت.

وی افزود: دریافت لیست حق بیمه به صورت اینترنتی، یکی از این اقدامات بود. هر ماهه در حدود یک میلیون و پانصد هزار کارفرما مکلف هستند، لیست بیمه کارکنان کارگاه خود را به این سازمان ارائه دهند که این به معنای یک میلیون و پانصد هزار سفر درون‌شهری، صرف هزینه، صرف زمان و مشکلات دیگر است. در حال حاضر حدود 150 شعبه مجهز به سیستم دریافت لیست از طریق اینترنت شده‌اند و به‌زودی تمامی شعب سازمان به این سیستم مجهز می‌شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی، دریافت حق‌بیمه به صورت الکترونیک را یکی دیگر از این اقدامات معرفی کرد و گفت: با اصلاحات صورت‌گرفته و فراهم شدن زمینه‌های اجرایی، در حال حاضر امکان آن فراهم شده است که حق‌بیمه‌ها به جای مراجعه به شعب بانک رفاه، از طریق اینترنت، دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی دریافت ‌شود که قدم مهم و بزرگی در خصوص تکریم ارباب‌رجوع و وصول دقیق و سریع و راحت حق‌بیمه محسوب می‌شود.

وی ایجاد شعبه ملی را یکی از مهم‌ترین اقدامات در حال پیگیری در سازمان تامین‌اجتماعی و زمینه‌ساز ارائه خدمات سهل و سریع به بیمه‌شدگان، معرفی کرد و گفت: تا به‌حال بیمه‌شدگان برای تمدید و صدور دفترچه خود، ناچار بودند تنها به شعبه صادرکننده دفترچه مراجعه کنند ولی با طراحی سیستم جدید که در حال حاضر به صورت آزمایشی در یکی از شعب تهران در حال اجراست، دارنده دفترچه برای عملیات تمدید و صدور دفترچه خود می‌تواند به هر شعبه‌ای مراجعه و مشکل خود را حل کند.

زدا با اشاره به حل مشکل بیمه فرزندان چهارم به بعد بیمه‌شدگان، گفت: تاکنون فرزندان بیمه‌شدگان فقط تا فرزند سوم مشمول بیمه رایگان والدین بودند و برای فرزندان چهارم به بعد، بیمه‌شده باید سرانه درمان پرداخت می‌کرد. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور مدیرعامل سازمان، بلافاصله با صدور بخشنامه‌ای این قبیل فرزندان نیز مشمول بیمه رایگان والدین خود قرار گرفتند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، با اشاره به نحوه محاسبه دوران سربازی به عنوان سابقه پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی، گفت: بیمه‌شدگان بسیار زیادی در مراجعه حضوری و مکاتبه‌ای و غیره درخواست داشتند که همان‌طور که درخصوص کارفرمایان، تسهیلات تقسیط پرداخت بدهی وجود دارد، برای پرداخت‌های بیمه‌شدگان نیز تسهیلاتی فراهم شود که با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مشکلات فنی قدیمی رفع و دستورالعمل دریافت اقساطی مبلغ حق بیمه دوران سربازی صادر شد که می‌تواند قدم خوبی برای رفاه بیمه‌شدگان باشد.

وی درخصوص ایجاد پرونده الکترونیک برای هر بیمه‌شده، گفت: یکی از طرح‌های مهم و قدیمی سازمان تامین‌اجتماعی در حال تحقق است و بالاخره تبدیل پرونده‌های کاغذی بیمه‌شدگان به پرونده‌های الکترونیک کلید خورده است.این عملیات در دو بخش و در مرحله اول بر روی پرونده فنی بیمه‌شدگان انجام می‌شود. برای هر پرونده حدود 270 سند تعریف شده است که عدد جالبی است. بخش اول پرونده‌های جاری در یکی از شعب تهران و بخش دوم پرونده‌های قدیمی در شعبه‌ای دیگر به صورت آزمایشی در حال اجراست که تا به حال مشکل خاصی گزارش نشده است و امید می‌رود با اجرای کامل این طرح ضمن ایجاد تحول بزرگ در شیوه‌های شناسایی و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، حدود ده‌ها هزار متر مربع فضاهای اختصاص یافته به بایگانی‌ها آزاد شده و در اختیار فضاهای اداری قرار گیرد.

زدا، با تشریح برخی اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل در ضوابط بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و نقل و انتقالات بیمه‌ای، گفت: به منظور افزایش مشارکت متقاضیان و حذف ایستگاه‌های کاری زائد و روانسازی امور، ضوابط بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد مورد بررسی قرار گرفته و تسهیلات جدیدی به‌خصوص در امر معاینات افراد متقاضی بهره‌مندی از این‌گونه بیمه‌ها فراهم شده است. همچنین درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نقل و انتقالات بیمه‌ای از صندوق‌های دیگر به صندوق تامین‌اجتماعی تسهیلاتی جدید برای بیمه شدگان متقاضی انتقال سوابق بیمه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با اجرای طرح نامنویسی متمرکز، بیمه‌شده دیگر ملزم نخواهد بود تنها به شعبه‌ای که کارگاه محل اشتغال وی در حوزه آن شعبه قرار دارد، مراجعه کند و نامنویسی بیمه‌شدگان در شعب، منوط به موقعیت جغرافیایی خاصی نیست و بیمه‌شده در مراجعه به هر واحد بیمه‌ای می‌تواند نامنویسی را انجام دهد.

وی تسهیل شرایط بیمه ایرانیان خارج از کشور را از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: با توجه به تقاضاهای روزافزون ایرانیان خارج از کشور، جلسات منظم و هدفمندی با مسئولان ذیربط در وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و برای شروع این کار، کشور ترکیه انتخاب شده که با امضای تفاهم‌نامه، کشورها به‌صورت متقابل بتوانند اتباع خود را تحت‌پوشش درآورند. جلسات در ترکیه و ایران تشکیل و آخرین مراحل خود را جهت اجرایی شدن تصمیمات طی می‌کند. بدیهی است با الگوبرداری از این تفاهم‌نامه، این امکان برای ایرانیان ساکن و شاغل در کشورهای دیگر نیز به تدریج در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمناً درخواست ایجاد تشکیلاتی مستقل برای این منظور به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارائه شده که با نظر موافق ایشان در دست اقدام است.

زدا، به برون‌سپاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی در این سازمان اشاره کرد و گفت: افزایش روزافزون فعالیت‌های سازمان و جلوگیری از حجیم و بزرگ شدن سازمان، برون‌سپاری را به عنوان یک اصل اساسی مطرح کرده است. به همین دلیل و به منظور کاهش فشار مراجعان به واحدهای سازمان، مجوز ایجاد 40 کارگزاری اخذ و مراتب ایجاد و شروع فعالیت این کارگزاری‌ها در حال انجام است.

وی افزود: برای تعمیم و گسترش نفوذ بیمه‌ای و اصلاح ضریب پشتیبانی ( نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) نیاز است که گروه‌های جدید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند. اعضای شوراهای حل اختلاف که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، جدیدترین گروهی هستند که تحت پوشش این سازمان در خواهند آمد. پیش‌بینی می‌شود بیش از 16 هزار نفر در مرحله اول مشمول این طرح باشند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، با اشاره به حضور فعال سازمان تامین‌اجتماعی در تمام جلساتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس، موضوعی در خصوص مسائل بیمه‌ای سازمان مطرح بوده است و ملاقات‌های حضوری با حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس، این تعاملات را گامی مهم برای آشناسازی تصمیم‌گیران با حوزه‌های فعالیت سازمان تامین‌اجتماعی و جلوگیری از تحمیل وظایف و ماموریت‌های غیر بیمه‌ای به این سازمان توصیف کرد.