تجاری سازی ایده دانشجویان هدف اصلی دانشگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ گورچینی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر که با حضور حجت‌الاسلام حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان و جمعی از بسیجیان و دانشجویان در آمفی تئاتر دانشگاه پیام‌نور برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دانشجویان و دانشگاهیان نقش آگاهی بخشی و مسیر دهی به اقشار مختلف جامعه را در پیروزی انقلاب اسلامی بر عهده داشتند بنابر این لازم است تا نقش این افراد به خوبی در جامعه بازگو شود.

وی افزود: پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 57 سر منشأ تحولات عظيمي در منطقه و جهان گرديده و تأثيرات شگرف بين المللي را به دنبال داشته است.

وی همچنین به اهمیت تجاری سازی ایده ها در دانشگاه ها اشاره کرد وگفت: تجاری‌سازی ایده‌ها در دانشگاه‌ها موجب کیفی‌سازی علمی در مراکز آموزش عالی می شود.

وی ادامه داد: لازم است روند کند تجاری‌سازی ایده‌ها و تولید فناوری در دانشگاه‌ها بر بررسی این موضوع و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکل تأکید شود.

گورچینی همچنین دهه فجر را بهترین فرصت جهت معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران به نسل جوان دانست و بیان داشت: در سال 57 کمتر از 40 دانشگاه در سراسر کشور بود اما امروزه به برکت استقرار حکومت جمهوری اسلامی، نزدیک به دو هزار مرکز آموزش عالی در کشور وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم‌اکنون ایران از نظر پیشرفت علمی، کشور اول در منطقه است، اظهار داشت: جوانان و دانشگاهیان با جدیت تمام با سرلوحه قرار دادن آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی در زمینه کسب رتبه‌های برتر علوم در جهان برای معرفی کشور ایران اسلامی و توانایی جوانان با مجاهدت تمام پیش روند.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور بیجار در پایان دانشگاه‌ها را بهترین مکان برای ترویج و آموزش و ارائه اهداف و آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب عنوان کرد و گفت: کسب رتبه‌های برتر در زمینه علوم و فناوری روز جهان در سایه توجه به مباحث و تاکیدات در اسلام است بنابراین لازم است از تمام فرصت های موجود در راستای پیشرفت انقلاب اسلامی بهره بگیریم.