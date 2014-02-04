سپاه محمد رسول الله در شهر محمدیه فعالیت خود را آغاز می کند

به گزارش خبرنگارمهر، سردارسرتیپ دوم سالارآبنوش روز سه شنبه در همایش بصیرتی جوان که در سالن نیایش شهر محمدیه برگزار شد اظهار داشت: با توجه به توسعه شهری در محمدیه و تعداد بالای اعضای بسیج مردمی، کارگری و بسیج اصناف و ارائه خدمات مناسب برای فعالیت بسیجیان این شهر حوزه مقاومت این شهر به ناحیه مقاومت سپاه ارتقاء خواهد یافت.

سردار آبنوش تصریح کرد: وظیفه ما حمایت و صیانت از انقلاب اسلامی است و در هرزمان و هر مکانی که نیاز باشد برای دفاع از انقلاب وارد صحنه خواهیم شد و از تمامیت ارضی میهن اسلامی محافظت خواهیم کرد.

وی گفت: انقلاب اسلامی وجودی پیش رونده و پیش برنده دارد که موج مردمی ملت ایران را با خود همراه کرده است و هر روز سطح جغرافیایی گسترده تری پیدا می کند و به تدریج به تمامی نقاط دنیا صادر می شود.

سردارآبنوش تاکید کرد: امروز حفاظت از انقلاب اسلامی علی رغم اوایل انقلاب که نیازمند از جان گذشتگی وایثار مردم بود، بیشتر نیازمند بصیرت و آگاهی مردم و شناخت دشمنان نظام اسلامی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید داشتند که هیچ اعتمادی به مقامات آمریکایی و غربی ندارند و کشورهای غربی هیچ گاه قدمی به نفع کشورهای دیگر برنمی دارند و ما هر جا که کار اجرایی را به دست افرادی انقلابی و استوار سپرده ایم به موفقیت و پیروزی رسیده ایم.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان یادآورشد: دشمنان نظام اسلامی پس از توافق ژنو اصرار داشتند که تحریم ها تاثیر خود را داشته است که ایرانی ها حاضربه پذیرش توافقنامه شده اند و این مسئله را با جوسازی رسانه ای خود پیروزی بزرگی قلمداد می کردند در حالی که ما هیچ گاه از اصول ارزشی خود کوتاه نخواهیم آمد و در مقابل دشمنان ضعف نشان نخواهیم داد.

وی در پایان اظهارداشت: تنها راه مقابله با دشمنان نظام اسلامی زبان قدرت استراتژیکی است که دشمن را به رعب و وحشت انداخته و قدرت عرض اندام از دشمنان انقلاب را گرفته است.