75 درصد سهمیه اشتغال تعیین شده خراسان رضوی در سال جاری محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی بر مبنای حق است که همواره آماج تحریم ها و محدودیت هایی از سوی نظام سلطه و استکبار بوده است.

وی ادامه داد: ملت بزرگوارمان با تاسی به آرمان های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری با زمان شناسی توانسته است در مقابل تمام این زیاده گویی ها مقاومت کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای انزوای نظام پویای جمهوری اسلامی تصریح کرد: دشمن غافل از آنست که مردم ما مادامی که در سایه ی ولایت حرکت می کنند تن به ذلت نخواهند داد.

وی به فضای امیدوارکننده ی پیش روی کشور اشاره کرد و گفت: با عنایت به نرمش قهرمانانه و دیپلماسی فعال خارجی دولت تدبیر و امید، شاهد بهبود فضای کسب و کار و آرامش بازار و فضای اقتصادی خواهیم بود.

فروزان مهر در ادامه با اشاره به اقدامات موثر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بیان کرد: به مدد حضور موثر بخش خصوصی فعال در کنار بخش های دولتی، فضای روانی مثبت حاکم بر بازار و روحیه ی امید و نشاطی که در اقتصاد کشور و استان حاکم شده است شاهد کاهش 2.6 درصدی نرخ بیکاری خراسان رضوی در پاییز 92 از میانگین کشور هستیم.

وی نرخ بیکاری کشور را 10.4 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در خراسان رضوی 7.7 درصد است.

استاندار خراسان رضوی از دستگاه های اجرایی و بانک ها خواست تا همچنان در کنار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان در راستای تحقق اهداف و برنامه های دولت و مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تلاش کنند.

فروزان مهر با بیان این که امکان پرداخت تسهیلات از سوی بانک های استان به واجدان شرایط بخش های مختلف صنعت، معدن، تولید، خدمات و کشاورزی فراهم است، اظهار داشت: براساس مصوبات گذشته مقرر شده است نسبت مصارف به منابع در بانک های تجاری استان تا پایان امسال به 85 درصد برسد که تاکنون عملکرد بانک ها بنابر گزارش عملکرد، اقدامات در این زمینه مثبت بوده است.

وی نسبت مصارف به منابع تا پایان دی ماه در بانک های ملی 65.6 درصد، سپه 78 درصد، ملت 82 درصد، رفاه کارگران 78.4 درصد، تجارت 85 درصد، کشاورزی 125 درصد، مسکن بدون احتساب تسهیلات مسکن مهر 167 درصد و با احتساب آن454 درصد و بانک توسعه تعاون را120 درصد اعلام و تاکید کرد: این روند همچنان تا پایان سال از طریق پیگیری معوقات استمرار خواهد یافت.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم حمایت بانک های استان از مشاغل خانگی، خرد، خوداشتغالی و تعاونی ها تاکید کرد و افزود: انتظار بر این است که سهمیه های تعیین شده و تسهیلات ابلاغی به بانک های استان تا پایان سال جذب و به واجدان شرایط پرداخت شود.

فروزان مهر تصریح کرد: طبق هدف گذاری های انجام شده تا پایان برنامه پنجم توسعه ی کشور 19.1 درصد از اشتغال کشور باید از محل مشاغل خرد و خانگی محقق شود که این مهم با تقویت خوشه سازی و تجمیع مشاغل خرد و خانگی در قالب تعاونی های فراگیر به پایداری بنگاه و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی خواستار برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی شد.

گفتنی ست در ابتدای این جلسه مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گزارشی از اقدامات 10 ماهه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی ارایه و مدیران عضو نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در این حوزه پرداختند.