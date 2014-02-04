آب لوله کشی 200 واحد مسکونی اردبیل یخ زد

عبدالحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل عدم تناسب لوله کشی با وضعیت اقلیمی و لوله کشی روکار آب افت دما در بارشهای اخیر موجب یخ زدگی لوله ها و قطعی آب آشامیدنی شد.

وی افزود: افت قابل توجه دما و عدم استفاده از عایقهای مختلف موجب شده برخی واحدهای مسکونی به ویژه آپارتمانها با مشکل مواجه شده و برای تامین آب آشامیدنی اقدام به ذخیره سازی آب کنند.

حسن زاده تاکید کرد: با توجه به تداوم برودت هوا به ویژه بعد از غروب آفتاب ضروری است لوله های آب عایق بندی شده و از الیاف و روکش برای عایق سازی استفاده شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری با بیان اینکه وضعیت قطعی آب به صورت مداوم رصد می شود از شهروندان خواست همکاری لازم با آب و فاضلاب در خصوص عایق سازی لوله ها را داشته باشند.

وی افزود: ضروری است اجرای این مهم با رعایت نکات ایمنی و مشاوره با کارشناسان آب و فاضلاب صورت گیرد.