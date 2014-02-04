17 هزار کیسه آرد در مناطق گیلان توزیع شد

محمد علی حسین نیا سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان چهار هزار و 228 کیسه در رودسر، سه هزار و 45 کیسه در لنگرود، هزار و 525 کیسه در املش، دو هزار و 510 کیسه در لاهیجان، هزار و 450 کیسه در آستانه اشرفیه، هزار و 30 کیسه در سیاهکل، هزار و 181 کیسه در رشت، 558 کیسه در فومن، هزار کیسه در آستارا، 250 کیسه در تالش، 300 کیسه در صومعه سرا و 150 کیسه در بندر انزلی توزیع شده است.

وی همچنین در خصوص توزیع سبد کالای یارانه ای در رودسر اظهارداشت: در 15 نقطه این شهرستان سبد کالای یارانه ای توزیع می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر گفت: سرپرستان خانوارها می توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابربانکی که یارانه به حساب آنها واریز می شود با مراجعه به این مراکز جهت دریافت سبد کالای یارانه ای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: توزیع سبد کالای یارانه ای تا پایان سال جاری تمدید و مردم هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند.