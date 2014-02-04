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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

حسین نیا:

17 هزار کیسه آرد در مناطق گیلان توزیع شد

17 هزار کیسه آرد در مناطق گیلان توزیع شد

روسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر گفت : در 72 ساعت گذشته 17 هزار و 227 کیسه آرد تنها از طریق کارخانه آرد تجارت این شهرستان در بین شهرهای مختلف استان توزیع شده است.

محمد علی حسین نیا سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان چهار هزار و 228 کیسه در رودسر، سه هزار و 45 کیسه در لنگرود، هزار و 525 کیسه در املش، دو هزار و 510 کیسه در لاهیجان، هزار و 450 کیسه در آستانه اشرفیه، هزار و 30 کیسه در سیاهکل، هزار و 181 کیسه در رشت، 558 کیسه در فومن، هزار کیسه در آستارا، 250 کیسه در تالش، 300 کیسه در صومعه سرا و 150 کیسه در بندر انزلی توزیع شده است.

وی همچنین در خصوص توزیع سبد کالای یارانه ای در رودسر اظهارداشت: در 15 نقطه این شهرستان سبد کالای یارانه ای توزیع می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر گفت: سرپرستان خانوارها می توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابربانکی که یارانه به حساب آنها واریز می شود با مراجعه به این مراکز جهت دریافت سبد کالای یارانه ای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: توزیع سبد کالای یارانه ای تا پایان سال جاری تمدید و مردم هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند.

کد مطلب 2228793

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