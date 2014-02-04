محورهای مواصلاتی بروجرد باز است/ پاکسازی معابر شهری از برف

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش برف از روز گذشته در سطح شهرستان بروجرد تردد در سطح معابر شهری و همچنین محورهای مواصلاتی به کندی انجام می شد که خوشبختانه با تلاش اکیپهای راهداری و همچنین تیم های شهرداری در حال حاضر تردد در همه محورهای مواصلاتی برون شهری و درون شهری بروجرد جریان دارد.

احمد عبدی زاده مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از عصر روز دوشنبه همزمان با بارش برف شهرداری بروجرد با آماده باش به همه نیروهای خود و با استفاده از امکانات و وسایل برف روبی نسبت به پاکسازی معابر سطح شهر اقدام کرد.

وی بیان داشت: در این عملیات تعداد 300 نفر از پرسنل خدمات شهری شهرداری در قالب 30 اکیپ توانستند پاکسازی برف معابر عمومی شهر، شهرکهای اطراف و بعضی از روستاهای تحت حوزه استحفاظی شهرستان بروجرد را انجام دهند.

عبدی زاده ادامه داد: در این راستا 100 ماشین برف روب و نمک و ماسه پاش با به کارگیری 100 الی 150 تن ماسه و نمک با بسیج سایر امکانات موجود نسبت به پاکسازی معابر عمومی شهر اقدام کرده اند.

وی افزود: تلاشهای نیروهای خدمات شهری شهرداری بروجرد در زمینه اجرای عملیات پاکسازی معابر از برف به گونه ای بوده که امروز تا به این ساعت هیچ گونه مسدودی در معابر سطح شهر نداشته ایم.

مدیر خدمات شهری شهرداری بروجرد اظهار داشت: همچنین همزمان با توجه به امکانات موجود کار پاکسازی کوچه های سطح شهر بروجرد نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت جوی و برودت هوا به ویژه در ساعات شب و یخ زدگی معابر عنوان کرد: از همشهریان خواسته می شود که برای تردد در خیابانها حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند.

عبدی پور افزود: در صورت بروز مشکل همشهریان می توانند با تلفن 137 شهرداری تماس گرفته تا همکاران در اسرع وقت مشکلاتی را که از دید نیروهای خدمات شهری دور مانده است را برطرف کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: باوجود بارش سنگین برف در بروجرد خوشبختانه با تلاش راهداران در اولین ساعات روز تمامی راههای ارتباطی شهرستان از وجود برف پاکسازی شده است.

یوسفوند تصریح کرد: برخی ترددها در محورهای مواصلاتی بروجرد در این شرایط غیر ضروری بوده و از رانندگان انتظار داریم که تا حد امکان از تردد غیرضروری خودداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی توسط رانندگان، افزود: متاسفانه علی رغم وضعیت جوی نامناسب برخی رانندگان نکات ایمنی لازم را رعایت نکرده در راه با مشکل مواجه می شوند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد تصریح کرد:به رغم بارش برف تا این ساعت تمامی راههای مواصلاتی شهرستان باز بوده و در آنها تردد جریان دارد.