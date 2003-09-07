بيش از سه ميليارد دلار سرمايه خارجي در كشور جذب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بخش صنعت در طول اين سال ها با جذب يك ميليارد و 774 ميليون و 382 هزار دلار در قالب 118 طرح صنعتي بيشترين سهم در جذب سرمايه خارجي را به خود اختصاص داد.

در اين بخش 751ميليون و 948 هزار دلار سرمايه خارجي براي انجام 32 طرح مربوط به صنايع شيميايي، فرآورده هاي نفتي، لاستيك و پلاستيك، حدود 459 ميليون و 637 هزار دلار سرمايه خارجي براي انجام هشت طرح صنايع فلزات اساسي، 290 ميليون و 579 هزار دلار سرمايه براي 31 طرح صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي و خودروسازي، 165 ميليون و 808 هزار دلار سرمايه براي 14طرح صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات جذب شد.

صنايع نساجي، پوشاك و چرم، صنايع سلولزي (چوب و كاغذ)، چاپ و نشر، صنايع محصولات كاني غير فلزي به اسنثناي نفت و ذغال سنگ و صنايع الكتريكي، الكترونيكي . ساخت لوازم خانگي از ديگرصنايعي بودند كه در اين سال ها مشاركت خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي جذب كردند.

بر اساس اين گزارش حدود يك ميليارد و 241 ميليون و 985 هزار دلار براي انجام چهار طرح در بخش معدني براي اكتشاف و استخراج معادن( به اسنثناي نفت و گاز) ، 368 ميليون و 214 هزار دلار براي شش طرح در بخش خدمات، 194ميليون و 192 هزار دلار براي 13 طرح در بخش ساختمان، 13 ميليون و 230 هزار دلار براي يك طرح در بخش حمل و نقل و ارتباطات و هفت ميليون و 240 هزار دلار در بخش كشاورزي جذب شده است.