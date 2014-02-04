حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) الگوی جوانان امروز در پیروی از ولی فقیه است

حجت الاسلام حسن حکیم باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: حضرت عبدالعظیم(ع) از امامزادگان دارای فضیلت است که نسبشان به امام حسن مجتبی(ع) می‌رسد که در حال فرار از دست حکومت عباسی بودند و همچون دیگر امامزادگان ایران و شهر ری را که از مراکز مهم شیعیان بود را برای هجرت انتخاب کردند.

وی ادامه داد: زمان هجرت ایشان سال 250 هجری قمری بود از اصحاب جواد الائمه و امام هادی(ع) بودند و معروف است در زمان حیات امام هادی(ع) رحلت کردند که تاریخ دقیقی از تولد و وفات ایشان در دست نیست و بنابر اسناد تقریبی ولادت ایشان را به حدود سال 180 و وفاتشان ظاهرا به سال 252 نسبت می‌دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فعالیت‌های حضرت عبدالعظیم(ع) تاکید کرد: ایشان در سال های پایانی عمرشان به ری هجرت کردند که تاثیرات حضور و فعالیتشان را می‌توان در مرکزیت قرار گرفتن ری به عنوان مرکز مهم شیعیان دید که تبدیل به یک مرکز حدیث، فقه و کلام قرار گرفت و در این زمینه روایت و تعلیم داشتند.

حجت الاسلام حکیم باشی با تاکید بر نقش جهادی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تصریح کرد: نقش حضرت در خصوص جهاد با مشکلات و فتنه‌های عصر خویش مشهود است و حتی گاهی آنقدر چراغ خاموش فعالیت داشتند تا جایی که معروف است زمان وفات یا شهادت ایشان به وسیله کاغذی که نام و نسب ایشان در جیب حضرت بوده، ایشان را شناختند و به شخصیت ایشان پی‌بردند.

وی اظهار داشت: سه قول برای وفات ایشان نقل شده که برخی می‌گویند فوت نمودند، برخی گفتند که حضرت را زنده به گور کردند و برخی معتقدند ایشان را به شهادت رساندند.

استاد دانشگاه علوم قرآنی بیان کرد: حدود 100 تا 120 روایت از حضرت عبدالعظیم(ع) نقل شده که دقیقا معلوم نیست همین تعداد بوده یا نه ولی آنچه اعتقاد بر آن است 100 تا 120 حدیث مستند است که در زمان بیست و چندسالگی ایشان امام رضا(ع) به شهادت رسیدند ولی ایشان در اهداف ولایتی و پیروی از امام خود ثابت قدم بودند.

حجت الاسلام حکیم باشی افزود: حضرت اهدافی الهی داشتند که در حدیثی معروف و دلنشین از امام رضا(ع) آمده است که ولایت پذیری ایشان را می‌توان استنباط کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به محضر امام هادی(ع) مشرف شد و افکار و اعتقادات سیاسی، اجتماعی و گرایشات فکری خود را بیان کرد که با توجه به نظرات امام خط مشی خود را ادامه داد و در آن زمان فرزندان امامان با تایید امام حاضر دست به اقدامات فکری و نظامی می‌زدند و نمونه شیعه مطلوب و معتدل و پیرو ولی فقیه زمان خود بودند که این نکته برای جوانان عصر حاضر قابل درس آموزی است.

