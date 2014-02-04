اسکان اضطراری 67 مسافر درراه مانده در جاده های همدان

حمید ره انجام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارندگی هایی که از روز گذشته در استان همدان آغاز شده یگان های امداد و نجات سازمان هلال احمر استان همدان تعداد 67 نفر از در راه ماندگان را اسکان اضطراری دادند.

وی با بیان اینکه در روز گذشته 69 عملیات رهاسازی نیز انجام شده است، ابراز داشت: نیروهای امداد رسان در طول 69 عملیات رهاسازی خودروها و وسایط نقلیه در برف و کولاک مانده را نجات دادند.

مدیر عامل سازمان هلال احمر استان همدان در ادامه ابراز داشت: از سوی سازمان هلال احمر استان همدان بسته های غذایی کامل و کنسرو بیسکویت در اختیار افراد اسکان داده شده قرار گرفته است.

ره انجام با بیان اینکه افرادی که در کولاک و برف قصد سفر دارند باید به تجهیزات ایمنی مجهز باشند، اظهار داشت: در حال حاضر 15 پایگاه امداد و نجات جاده ای در استان همدان فعال است.

وی با اشاره به اینکه در طول اجرای طرح زمستانی 84 نفر از نیروهای امدادی سازمان هلال احمر استان همدان آمادگی خدمت رسانی به در راه ماندگان را دارند، بیان داشت: در مجموع 20 دستگاه آمبولانس و هفت دستگاه خودرو نجات با 84 نفر از نیرو های امداد و نجات هلال احمر در اجرای طرح زمستانی استان همدان فعال هستند.

مدیر عامل سازمان هلال احمر استان همدان با بیان اینکه در مواقع کولاک تعداد نیروها و اکیپ های هلال احمر در محور های مواصلاتی استان همدان افزایش می یابد، ابراز داشت: شب گذشته سه اکیپ شامل دو آمبولانس و فوکور پیتاب به نیروهای امدادی اضافه شده است.

ره انجام در پایان با تاکید بر اینکه مسافران باید در مواقع برف و کولاک لباس گرم و غذای خشک همراه داشته باشند، عنوان داشت: نیرو های امدادی علاوه بر گشت در تمام محور های مواصلاتی استان در گردنه های پر خطر استان همدان مانند گردنه آوج و اسد آباد و تجرک تعداد گشتها بیشتر است.