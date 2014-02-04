به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رهایی در سومین کنفرانس قابلیت اطمینان، با بیان اینکه این موضوع از 3 دهه اخیر در کشور رایج شده است، افزود: در قبل از انقلاب درآمدهای حاصل از فروش نفت خام صرف خریداری کالاهای ضروری و غیر ضروری می‌شد و از آنجایی که صنایع کشور وابسته بود بستری برای ارزیابی فنی سیستم‌های صنعتی در کشور وجود نداشت.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به وضعیت توسعه صنعت در بعد از انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به توسعه آموزشی در دانشگاه در حال حاضر در این دانشگاه اقدام به راه اندازی 112 رشته مهندسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دانشگاه‌ها در کنار بخش صنعت در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشارکت دارند، ادامه داد: طراحی و ساخت ماهواره‌ها، هواپیما و سفینه حامل موجود زنده از جمله پروژه‌هایی است که دانشگاه‌ها در آن مشارکت دارند که اجرای این پروژه‌های کلان نیاز است تا مباحث علمی مرتبط با طراحی و مطالعات قابلیت اطمینان در آن لحاظ شود.

رهایی، طراحی و ساخت پل‌ها را از دیگر زمینه‌های مشارکت دانشگاه‌ها نام برد و خاطر نشان کرد: پل‌ها شریان‌های حیاتی کشورها به شمار می‌روند از این روامروزه استفاده از مواد پیشرفته مانند کامپوزیت‌ها رایج شده است ولی اینکه این مواد به چه میزان قابلیت تحمل بارگذاری را دارند و مدت زمان بهره برداری از مسایل مهمی است که در مطالعات قابلیت اطمینان مشخص می‌شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین یادآور شد: از چند سال قبل بودجه‌ای بالغ بر 3میلیارد دلار برای بهسازی مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد که رویکرد اصلی این اقدام استفاده از مواد مدرن و پیشرفته مانند ورق‌های کامپوزیتی بوده از این رو نیاز به توجه بیشتر به حوزه قابلیت اطمینان است.