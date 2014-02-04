همایش سلامت روانی و تحکیم نهاد خانواده در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و کارکنان کمیته امداد آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه این همایش با مشارکت این نهاد و دانشگاه پیام نور در تبریز برگزار می شود، افزود: این همایش با هدف آسیب شناسی فرهنگی و جتماعی نهاد خانواده و بررسی راه های مقابله با آنها با همکاری 25 نهاد ، سازمان و دانشگاه دیگر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 35 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده، افزود: پنج اسفند این همایش با حضور جمعی از مدیران و مسئولان کشوری و استانی و نیز نمایندگان مجلس در تالار دانشگاه پیام نور تبریز برگزار می شود.

دشتی همچنین با تاکید بر اینکه نهاد خانواده روز به روز در کشور در خطر تهدیدات گسترده ای قرار دارد، ادامه داد: برای این منظور این همایش می تواند کمک شایانی به امور اجتماعی جامعه کند که باید همه صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه نقش قابل توجهی در ارائه ی مقالات به دبیرخانه داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه مهلت ارسال مقالات تا 20 بهمن زمان بندی شده است، گفت: این همایش به نوع خود می تواند در کشور جایگاه خاصی داشته باشد و نتیجه مقالات نقش مثبتی در این خصوص و ارتقای جایگاه خانواده داشته باشد.