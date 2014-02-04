حميد حنظل عيداني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تلاش براي حفظ و تأمين سلامت شهروندان يكي از وظايف ذاتي شوراي سلامت است لذا انتظار مي‌رود كه تمامي ابعاد مربوط به سلامت در محيط شهري را مورد بررسي، كنكاش و آسيب‌شناسي قرار دهد.

وي در همين خصوص خاطرنشان كرد: تصميمات شوراي سلامت بايد داراي ضمانت اجرايي و با مدت زمان معيني باشد تا از ايجاد محيطي ناسالم در فضاي شهري جلوگيري شود.

عضو شوراي اسلامي شهر آبادان افزود: سلامت و امنيت دو ركن اساسي در هر جامعه‌اي است كه در اين زمينه دين مبين اسلام نيز تأكيدات زيادي به آن‌ها دارد.

حنظل عيداني اضافه كرد: در جلسه اخير شوراي سلامت آبادان كه بدون حضور نماينده شوراي شهر اسلامي اين شهر تشكيل گرديد مجدداً به موضوع مسقف نمودن كانال‌هاي دفع آب‌هاي سطحي تأكيد شده و از شهرداري خواسته شده است تا نسبت به مسقف نمودن آن‌ها اقدام کند.

وي در همين خصوص تصريح كرد: دليلي كه مورد نظر شبكه بهداشت و درمان بوده، ورود فاضلاب شهري به درون اين كانال‌هاي روباز است لذا بايد به اين موضوع اشاره کنم كه اين كانال‌هاي رو باز سالهاي سال است كه در شهر آبادان وظيفه دفع آب‌هاي سطحي را به صورت مطلوب بر عهده داشته است.

رئيس كميسيون اقتصادي شوراي اسلامي شهر آبادان ادامه داد: يكي از عوامل مهم دفع آب‌هاي بارندگي، وجود اين شبكه است كه بايد به صورت مستمر و در طول سال لايروبي شود.

حنظل عيداني توضيح داد: با مسقف نمودن اين كانال‌ها كه متأسفانه هزينه‌ هنگفتي به شهرداري تحميل مي‌نمايد امكان ترميم ديواره‌ها و لايروبي آن‌ها به درستي ميسر نخواهد بود.

وي با اشاره به دفع آب‌هاي ناشي از بارندگي اخير اذعان كرد: در واقع يكي از عوامل مهم عدم دفع به موقع آب‌هاي ناشي از بارندگي اخير و ايجاد مشكلات زيادي براي شهروندان، عدم لايروبي اصولي و بسته شدن بسياري از كانال‌هاي اصلي به ويژه در منطقه كوي كارگر بوده است.

مشاور سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به اين موضوع نبايد در حال حاضر بدون داشتن شبكه دفع آب‌هاي سطحي مجزا و جديد، چنين تصميم غير كارشناسي گرفته شود.

حنظل عيداني در پايان اظهار كرد: بهتر است شهرداري ضمن احياي كانال‌هاي از بين رفته، شبكه آبفا نيز از ورود و هدايت فاضلاب شهري به درون كانال‌هاي دفع آب‌هاي سطحي در بسياري از نقاط شهر جلوگيري به عمل آورد.