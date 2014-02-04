تمسک به قرآن و دین باوری به زندگی انسان ها معنا می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود ترابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی شهرستان شاهرود در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه قرآن کریم و برنامه نورانی و حیات بخش آن، جامعه را به سوی سلامت سوق می دهد.

وی تصریح کرد: تمسک به قرآن و دین باوری به زندگی انسان ها معنا می دهد و این موجب آرامش بخشی بسیاری از حوادث و رویدادها در جهان هستی است، که از این طریق به انسان آرامش روانی دست می دهد.

امام جمعه شاهرود اظهار داشت: لذا جهت برخورداری از آثار معنوی قرآن، بهره گیر ی از این کلام الهی به‌عنوان یک روش تسکین دهنده مفید و قابل دسترسی برای کاهش بیماریهای روحی و روانی پیشنهاد می‌شود.

ترابی در بخش دیگری با تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن خیرین قرآن شهرستان شاهرود افزود: رشد و توسعه فرهنگ قرآن کریم درجامعه، نیازمند بستر و جایگاه مردمی است و برنامه های قرآن باید هم پوشانی داشته باشد.

مساجد بهترین مکان توسعه فعالیت های قرآنی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان هم در این جلسه با تاکید بر اهمیت تلاوت قرآن کریم و ترویج تلاوت و مفاهیم آن گفت: مساجد به‌عنوان پایگاه اسلام، بهترین مکان جهت توسعه فعالیت های قرآنی است.

حجت‌الاسلام علی شکری افزود: با برنامه ریزی مدون و منظم قرآن آموزی را از درون خانواده و کودک شروع کرد.

وی در پایان، سازماندهی فعالیت های قرآن در سطح شهرستان، اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت و استعدادهای قرآنی بکارگیری آنها را از مهمترین اهداف تشکیل شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی شهرستان شاهرود عنوان کرد.

شروع فعالیت های قرآنی از صفوف جماعت و جلسات قرائت قرآن مساجد، نمایش فعالیت های قرآنی در مساجد، معرفی سایت های قرآنی بین کارکنان پایور وظیفه لشکر 58 تکاور ذوالفقار، درج آثار هنری در بانک اطلاعات نیروهای قرآنی استان، شناسایی ده نقطه در میادین شهر شاهرود برای نصب استند جهت تبلیغ فعالیت های قرآنی و فرهنگی و حمایت خاص نهادهای دولتی از برنامه های تاثیر گذار قرآنی از جمله موارد مطروحه توسط سایر اعضاء در این جلسه بود.