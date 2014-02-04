جدال هیئت قم با مناطق نفت خیز جنوب در آغاز ليگ دسته اول تنیس روی میز كشور

ابوالفضل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه امسال تمهیدات بسیار خوبی از سوی هیئت تنیس روی میز استان قم برای حضور موفق تیم در مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه های کشور اندیشیده و پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برای حضور در رقابت‌هاي با حریف مدعی صعود به لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های كشور مطابق با تقويم و برنامه‌ سازمان لیگ فدراسيون تنیس روی میز تمرینات خوبی را برگزار کرده ایم و نفرات آماده ای برای موفقیت در این پیکارها داریم.

اسدی بیان داشت: بعد از حضور در رقابت‌هاي ليگ برتر پينگ‌پنگ جوان و اميد باشگاه‌هاي كشور در سال های اخیر، امسال پينگ‌پنگ‌بازان توانمند استان حضور در مسابقات ليگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور را تجربه مي‌كنند تا توانمندي قم در اين رشته ورزشي بيش از پيش به نمایش گذاشته شود.

سرمربی تیم هيئت تنیس روی میز استان قم افزود: پيكارهاي ليگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور در فصل جديد از امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه رسما آغاز مي‌شود و به همين منظور بر اساس برنامه رقابت‌ها که از سوي فدراسيون پينگ‌پنگ اعلام شده در قم میزبان تیم مناطق نفت خیز جنوب هستیم و سایر تيم‌هاي حاضر در ليگ امسال نیز ديدارهاي خود را در تلاش برای راهیابی به لیگ برتر برگزار مي‌كنند.

وي اضافه كرد: امسال در کنار تیم هیئت تنیس روی میز استان قم چند رقیب سرسخت دیگر نیز در مسابقات ليگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور حضور دارند كه با انگیزه صعود به مسابقات لیگ برتر پینگ پنگ قهرمانی باشگاه های کشور با يكديگر مسابقه می دهند.

اسدی عنوان داشت: تنیس بازان قمی تمرینات آماده سازی خوبی را برای حضور موفق در این پیکارها در سالن تنیس روی میز شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی برگزار کرده اند و عصر امروز در همین سالن برابر تیم مناطق نفت خیز جنوب قرار می گیرند.

وی همچنین ابراز داشت: تيم تنیس روی میز هيئت استان قم برای صعود به مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور، با تيم‌هاي تیم های تنیس روی میز هیئت قزوین، هیئت تهران، نفت و گاز گچساران و مناطق نفت خیز جنوب به رقابت می پردازد.

سرمربی تیم هيئت تنیس روی میز استان قم با اشاره به نحوه برنامه‌ريزي فدراسيون تنیس روی میز براي برگزاري اين دوره از رقابت‌هاي ليگ دسته اول پينگ‌پنگ باشگاه‌هاي كشور افزود: بر اساس برنامه‌ريزي فدراسيون ديدارهاي مرحله گروهي از امروز آغاز مي‌شود و در پايان دو تيم راهي لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های کشور در سال 1393 خواهند شد.