تشویق مهمانان خارجی به افتخار "برف"/ مذاکره برای حضور در جشنواره های بین المللی

مرجان علیزاده مدیر پخش این فیلم به خبرنگار مهر گفت:این فیلم را در بازار جشنواره فجر برای مهمانان، نمایندگان جشنواره های خارجی و پخش کنندگان به نمایش گذاشتیم که با استقبال روبرو شد به طوریکه در پایان فیلم برای چندین دقیقه آن را تشویق کردند.

وی افزود:با چندین جشنواره برای حضور فیلم مذاکره کردیم که از میان آنها می توان به جشنواره مسکو، سائوپائولو، ادینبورگ و... اشاره کرد.

فیلم سینمایی «برف» سومین ساخته مهدی رحمانی است که در آن رویا تیموریان، محمدرضا غفاری، افشین هاشمی، آناهیتا افشار، مینا ساداتی، رابعه مدنی، میلاد کیمرام، شیرین یزدان بخش و... بازی کرده اند.

این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فجر حضور دارد.