  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

تشویق مهمانان خارجی به افتخار "برف"/ مذاکره برای حضور در جشنواره های بین المللی

تشویق مهمانان خارجی به افتخار "برف"/ مذاکره برای حضور در جشنواره های بین المللی

فیلم سینمایی "برف" ساخته مهدی رحمانی مورد توجه مهمانان خارجی حاضر در بازار جشنواره فیلم فجر قرار گرفت.

مرجان علیزاده مدیر پخش این فیلم به خبرنگار مهر گفت:این فیلم را در بازار جشنواره فجر برای مهمانان، نمایندگان جشنواره های خارجی و پخش کنندگان به نمایش گذاشتیم که با استقبال روبرو شد به طوریکه در پایان فیلم برای چندین دقیقه آن را تشویق کردند.

وی افزود:با چندین جشنواره برای حضور فیلم مذاکره کردیم که از میان آنها می توان به جشنواره مسکو، سائوپائولو، ادینبورگ و... اشاره کرد.

فیلم سینمایی «برف» سومین ساخته مهدی رحمانی است که در آن رویا تیموریان، محمدرضا غفاری، افشین هاشمی، آناهیتا افشار، مینا ساداتی، رابعه مدنی، میلاد کیمرام، شیرین یزدان بخش و... بازی کرده اند.

این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فجر حضور دارد.

کد مطلب 2228818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها