به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور امسال با عنوان جام ولایت و با حضور 18 تیم در دو گروه آغاز شد در حالی که نسبت به فصل گذشته دو تیم بیشتر شرکت کرده بودند و البته دو تیم در میانه را از مسابقات کنار رفتند.

بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور در سال 1392 با حضور 18 تیم در دو گروه 9 تیمی آغاز شد و هم اکنون در هر گروه 8 تیم حضور دارند و بازی های خود در این مرحله را چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه به پایان خواهند رساند در حالی که در این روز تیم سفیر قم در سالن شهید رضائیان قم از ساعت 16 به مصاف تیم شهرداری دزفول می رود.

در گروه اول این رقابت ها تیم های والیبال تیم های پیشگامان کویر یزد، عقاب تهران، شهرداری پیشوا، گل گهرسیرجان، پاس قوانین، دلیران دشتی بوشهر، شکوفا صنعت پویا، شهرداری کرج و شهرداری همدان حضور داشتند که نماینده همدان از ادامه مسابقات در میانه راه کنار رفت.

همچنین در گروه دوم: تیم های مناطق نفت خیز جنوب، شهرداری ملکان، کاله جوان، فولاد عظیمی گنبد، شهدای ورزشی کرمانشاه، شهرداری دزفول، سفیر قم، مقاومت شهرداری ارومیه و ذوب آهن اصفهان حضور داشتند که از این گروه نماینده اصفهان کنار گذاشته شد.

مرحله مقدماتی این رقابت از هجدهم آبان ماه آغاز شد و بعد از مرحله مقدماتی این رقابت ها که شانزدهم بهمن به پایان می رسد، چهار تیم برتر هر گروه به مرحله پلی آف صعود می کنند و در این مرحله به صورت ضربدری با تیم های چهارم تا اول گروه مقابل بازی خواهند کرد.

سپس بازی های مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود در حالی که در گروه اول برای کسب عنوان های اول تا چهارم و گروه دوم برای کسب عنوان های پنجم تا هشتم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

این در حالی است که تیم های پنجم تا هشتم گروه اول دور مقدماتی، در مرحله دوم برای کسب عنوان های نهم تا شانزدهم تنها یک بازی با حریف همان رتبه در گروه دوم خواهد داشت که میزبان این بازی نیز به صورت قرعه کشی انتخاب می شود و البته تیم های آخر هر گروه نیز به دسته دوم سقوط می کنند.

طريقه امتياز دهي در جدول رده بندي دور مقدماتی امسال نیز به به این شکل است که در پایان مسابقات با نتیجه 3 بر صفر و 3 بر 1 فقط تیم برنده سه امتیاز می گیرد اما در مسابقه ای با نتیجه 3 بر 2 تیم برنده دو امتیاز و تیم بازنده یک امتیاز کسب می کند.

در نهایت اینکه تيم ها ابتدا بر اساس امتياز، سپس بر اساس تعداد برد، معدل ست( ست برده بر باخته) و در آخر بر اساس معدل پوئن ( پوئن برده بر باخته) در جدول رده بندي قرار خواهند گرفت و در صورت تساوي بازي هاي مستقيم مد نظر قرار مي گيرند اما با همه این تفاسیر از گروهی که تیم سفیر قم در آن قرار گرفته، این تیم هیچ بختی برای راهیابی به پلی آف مدعیان صعود به لیگ برتر ندارد.

جدول رده بندی گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول والیبال کشور:

1- فولاد عظیمی گنبد با 31 امتیاز

2- مناطق نفت خیز جنوب با 28 امتیاز

3- شهرداری دزفول با 28 امتیاز

4- مقاومت شهرداری ارومیه با 21 امتیاز

5- سفیر قم با 17 امتیاز

6- کاله جوان مازندران با 15 امتیاز

7- شهرداری ملکان با 10 امتیاز

8- شهدای ورزش کرمانشاه با 9 امتیاز

برنامه دیدارهای هفته پایانی گروه دوم: چهارشنبه 16 بهمن

کرمانشاه: شهدای ورزش کرمانشاه – شهرداری ملکان

آمل: کاله جوان مازندران – مقاومت شهرداری ارومیه

قم: سفیر قم – شهرداری دزفول