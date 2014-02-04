به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی، دبیر سومین کنفرانس قابلیت اطمینان در مراسم افتتاحیه این کنفرانس با اشاره به توجه آکادمیک به حوزه قابلیت اطمینان، گفت: قابلیت اطمینان نقطه عزیمتی برای طراحی‌های بهینه است و در هیچ یک از رشته‌های مهندسی بدون توجه به این مقوله نتایج مطلوبی به دست نخواهد آمد.

وی راه اندازی دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت در دانشگاه‌ها را از اقدامات مهم در این زمینه دانست و اظهار داشت: در این راستا در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره مجازی مهندسی قابلیت اطمینان راه اندازی شد که یکی از موفق‌ترین دوره‌های آموزشی این دانشکده بوده است.

صدیقی از تلاش‌های فارغ التحصیلان این رشته برای ایجاد تشکلی در این زمینه خبر داد و یادآور شد: با ارتباطاتی که فارغ التحصیلان این رشته ایجاد کردند به زودی تشکل مهندسی قابلیت اطمینان راه اندازی خواهد شد.

دبیر سومین کنفرانس قابلیت اطمینان با اشاره به برگزاری این کنفرانس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یادآور شد: در این کنفرانس 750 مقاله کامل به این کنفرانس ارسال شد که پس از داوری 80 مقاله پذیرش شد.از این تعداد 60 مقاله به صورت شفاهی و 20 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

به گفته وی این کنفرانس با شعار مهندسی قابلیت اطمینان محور توسعه مهندسی هزاره سوم در دو روز 15 و 16 بهمن ماه برگزار می‌شود.