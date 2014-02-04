  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

ارائه آخرین یافته‌ها در حوزه قابلیت اطمینان در دانشگاه امیرکبیر

ارائه آخرین یافته‌ها در حوزه قابلیت اطمینان در دانشگاه امیرکبیر

سومین کنفرانس قابلیت اطمینان از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از امروز با حضور محققانی از کانادا، سوئد و استرالیا آغاز به کار کرد و تا فردا 80 مقاله محققان در این حوزه به صورت پوستر و مقاله ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی، دبیر سومین کنفرانس قابلیت اطمینان در مراسم افتتاحیه این کنفرانس با اشاره به توجه آکادمیک به حوزه قابلیت اطمینان، گفت: قابلیت اطمینان نقطه عزیمتی برای طراحی‌های بهینه است و در هیچ یک از رشته‌های مهندسی بدون توجه به این مقوله نتایج مطلوبی به دست نخواهد آمد.

وی راه اندازی دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت در دانشگاه‌ها را از اقدامات مهم در این زمینه دانست و اظهار داشت: در این راستا در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره مجازی مهندسی قابلیت اطمینان راه اندازی شد که یکی از موفق‌ترین دوره‌های آموزشی این دانشکده بوده است.

صدیقی از تلاش‌های فارغ التحصیلان این رشته برای ایجاد تشکلی در این زمینه خبر داد و یادآور شد: با ارتباطاتی که فارغ التحصیلان این رشته ایجاد کردند به زودی تشکل مهندسی قابلیت اطمینان راه اندازی خواهد شد.

دبیر سومین کنفرانس قابلیت اطمینان با اشاره به برگزاری این کنفرانس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یادآور شد: در این کنفرانس 750 مقاله کامل به این کنفرانس ارسال شد که پس از داوری 80 مقاله پذیرش شد.از این تعداد 60 مقاله به صورت شفاهی و 20 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

به گفته وی این کنفرانس با شعار مهندسی قابلیت اطمینان محور توسعه مهندسی هزاره سوم در دو روز 15 و 16 بهمن ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2228833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها